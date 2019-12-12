Лучшие медицинские процедуры мирового уровня - гарантирует ГП "Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница"

Санаторий является многопрофильным лечебно-оздоровительным учреждением, со столетней историей. На его территории расположен дендропарк с каскадом живописных озер, разнообразием растительного и животного мира, целебными радоновыми источниками и уникальным лечебным микроклиматом. Главный корпус санатория расположен в старинном дворце княгини Щербатовой, построенном в стиле неоклассицизма. В нем расположены лечебно-диагностическое отделение, музей и картинная галерея с одним из крупнейших в стране фондом современных украинских художников.

Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница" - многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение со столетней историей

Главное достояние санатория - собственное месторождение минеральной радоновой воды слабой минерализации (5-40 / кюри / л), она оказывает противовоспалительное, регенерирующее, противоболевое, рассасывающее, липотропное действие. Применяется при лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, ожоговых болезней и женской половой сферы. Уникальная концентрация воды дает возможность применения у больных, перенесших инфаркт миокарда и инсульт.

Показания для направления в санаторий - болезни органов пищеварения, кровообращения, нервной системы, дыхания, эндокринной системы, зрения, кожи, почек, мочевыводящих путей, ожогов, травм и заболевания позвоночника. Также в санатории "Авангард" функционируют реабилитационные отделения.

Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница" - многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение со столетней историей

Размещение: одно и двухкомнатные номера эконом, стандарт и люкс класса со всеми удобствами. С балконов открываются прекрасные виды старинного парка. Досуг: библиотека, экскурсии, рыбалка, бассейн (крытый лечебный). Развлечения: кинозал, дискотека, ежедневные развлекательные или концертные программы, спортивные площадки. Сервис: VI-FI, аптека, бювет минеральных вод, автостоянка, конференц-сервис, бронирование железнодорожных билетов. Питание: сбалансированное 4-х разовое, содержит 15 видов диетического меню и действует по системе предварительного заказа.

Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница" - многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение со столетней историей

Приглашаем посетить ГП "Клинический санаторий "Авангард" ЧАО "Укрпрофздравница"

Контактные данные:

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(097) 291-94-86 отдел бронирования

(097) 950-68-08 консультация врача

(097) 855- 99-26 / (068) 588-03-57 отдел реализации

http://sanatoriy-avangard.com e-mail: [email protected]

22800 Украина, Винницкая область, г. Немиров, ул. Шевченко 16