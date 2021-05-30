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воскресенье, 30 мая 2021 21:54

Лучше снотворного: эти три напитки помогут быстро заснуть

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Продуктивный день и хорошее настроение зависит от здорового сна. Однако не всегда нам удается быстро заснуть, потому что у каждого человека бывают тревожные мысли и воспоминания.

Пытаясь наконец заснуть, не спешите обращаться за помощью к снотворным таблеток. Новое исследование показало, что некоторые напитки могут помощи спокойно окунуться в сон, пишет Канал 24. Попробуйте один из этих вариантов, который гораздо полезнее медицинских препаратов.

Ромашковый чай

 

Исследования показали, что ромашковый чай положительно влияет на качество сна. Традиционный, знакомый многим напиток веками использовали при бессоннице. Оказывается, ромашка содержит апигенин – соединение, обладающее седативным эффектом, поэтому чашка ромашкового чая перед сном – именно то, что надо.

Молоко

 

Чашка теплого молока – довольно популярный напиток перед сном для детей. Молоко действительно содержит триптофан – незаменимую аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин. А этот гормон уже отвечает непосредственно за регуляцию сна. Вот почему молоко действительно может способствовать улучшению сна.

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Какао

 

Какао-бобы - это источник многих полезных веществ. Горячее натуральное какао, в которое обычно добавляют и молоко, также обладает успокаивающим эффектом. В частности и потому, что оно способствует снижению кровяного давления. Итак, какао вполне может вам помочь, если вы не можете заснуть из-за стресса или каких-то переживаний. Однако не стоит злоупотреблять этим напитком.

Ранее эксперты рассказали, какие напитки быстро снимают вздутие живота.

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