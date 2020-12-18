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пятница, 18 декабря 2020 14:09

Лекарства для борьбы с пандемией могут производить в Украине - посол Германии

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Лекарства для борьбы с пандемией могут производить в Украине - посол Германии
В Украине есть потенциал для производства лекарств. Фото: pixabay

Местом производства средств для борьбы с пандемией коронавируса может стать Украина.

Географически государство близко расположено к ЕС, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, Украина также близка Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов, поэтому имеет перспективы для производства лекарственных препаратов и других категорий продукции.

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"Хотя нам нужна международное сотрудничество и глобализация, и Германия будет оставаться преданным сторонником этих процессов в будущем, есть вещи, которые необходимо переносить на родной грунт. Это инициатива в рамках немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам нужны, в частности для того, чтобы бороться с пандемией. Например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому. Это также шанс для Украины", - сказала Фельдгузен.

Она также призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться.

"Если сопоставить Германию и Украину, которые ввели в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - пояснила она.

Посол поблагодарила Украину за сотрудничество на международном уровне и за то, что она направляла своих врачей в Италию, а самолетом "Мрия" доставляли средства индивидуальной защиты во многие страны.

Исследования в декабре 1-го украинского генерического препарата от коронавируса утвердило Министерство здравоохранения. Препарат создали на основе японских лекарств авиган, сообщает пресс-служба фармацевтической компании "Микрохим".

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