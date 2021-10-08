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Латвия вводит чрезвычайное положение

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Латвия вводит чрезвычайное положение
Цель введения чрезвычайного положения - повысить охват вакцинацией. Фото: pixabay.com

В Латвии совет по кризисному управлению решила объявить в стране чрезвычайное положение на три месяца.

Об этом заявил латвийский министр сообщения Талис Линкайтс, пишет "Інтерфакс-Україна"

Решение еще должно утвердить правительство.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что цель введения чрезвычайного положения - повысить охват вакцинацией, введя более строгие ограничения для непривитых.

Усилен будет также контроль за соблюдением мер безопасности.

Ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с Covid-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с Covid-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал латвийский премьер.

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Те, кто не переболел и не привитые от коронавируса, в дальнейшем смогут закупаться исключительно в магазинах товаров первой необходимости и им закроют вход в супермаркеты. Планируют также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых. На мероприятиях в "зеленом", безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию.

Также планируют ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе работать удаленно.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании правительства в пятницу.

Чрезвычайное положение в Латвии из пандемии коронавируса ранее объявляли уже дважды.

В сентябре Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья латвийцев.

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