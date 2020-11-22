Куриные яйца повышают склонность к развитию страшной болезни

Употребление в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. Фото: Pixabay

Ученые пришли к выводу, что куриные яйца повышают склонность к развитию диабета 2 типа. Исследование проводили специалисты Китайского медицинского университета, Университета Южной Австралии и катарского университета.

"Риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц. Употребление в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. Более 50 граммов в день - на 60 процентов ", - пишет издание British Journal of Nutrition.

Специалисты проанализировали данные о питании более 8500 человек, которые собирались в период 1991 2009 год.

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Также специалисты установили, что у женщин потребления яиц вызывает более выраженную склонность к заболеванию диабетом 2 типа по сравнению с мужчинами. Что именно усиливает склонность к развитию диабета у любителей яиц, еще предстоит установить.

Диабет - одна из ведущих причин преждевременной заболеваемости и смертности, поскольку часто приводит к ампутации конечностей, потери зрения, почечной недостаточности и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Врачи назвали 3 скрытые признаки высокого уровня сахара в крови.