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вторник, 18 мая 2021 14:18

Кошки снижают стресс и продлевают жизнь: причины завести пушистика

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Автор: life.pravda.com.ua
  Кошки способны снизить риск сердечных заболеваний примерно на 30%
Кошки способны снизить риск сердечных заболеваний примерно на 30%

Специалисты назвали несколько научно доказанных преимуществ для здоровья владельцев кошек. По уверениям ученых, сожительство с пушистым другом может быть не только приятным, но и в отдельных случаях - крайне полезным.

Кошки способны снизить риск сердечных заболеваний примерно на 30%. Исследования показали, что владельцы кошек и котов меньше подвержены стрессу, что, в свою очередь, влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Германии исследовали здоровье более 3000 пожилых людей. Среди испытуемых были те, кто держал кошек, и те, кто обходился без домашних любимцев. Оказалось, что кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого кошек нет.

Наверное, вам не раз приходилось видеть, что кошка садится на больное место. При этом она действует не только как живая грелка, но и как маленький электромагнитный излучатель. Все дело в кошачий шерсти, которая несет в себе заряд тока низкой частоты. А именно такой ток используется в кабинетах физиотерапии при лечении различных воспалительных процессов.

Мурлыканье кошачьих один наиболее успокаивающих звуков, который справедливо в течение долгого времени считался целебным. По данным ученых, мурлыканье способствует заживлению суставов после травмы. Возможно, кошачье мурлыканье способствует профилактике остеопороза. По мнению специалистов, частота и вибрация кошачьего ворчания благоприятно сказывается на состоянии костей. Ученые из США провели эксперимент с цыплятами. Птиц ежедневно на 20 минут помещали на вибрирующую подставку, которая воспроизводила мурлыканье кошки. Цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей по сравнению с контрольной группой. Ученые предполагают, что аналогичным образом звук кошачьего мурлыканья может действовать и на людей.

Исследования подтвердили, что люди спят лучше с кошкой, чем с другим человеком. 41% участников эксперимента, который был проведен в Великобритании, заявили, что они спали лучше из-за своего питомца, пишет портал Goodnet.org.

Женщин больше привлекают мужчины с домашними животными. Специалисты установили, что подавляющее большинство (до 90%) одиноких женщин воспринимают мужчин с кошками как милых и заботливых, что, по их мнению, дает им преимущество перед мужчинами без воспитанников.

Кошки способны снизить стресс и тревожность. Наличие домашнего животного снижает у хозяина уровень стресса и беспокойства. Короткого сеанса ласки будет достаточно, чтобы осчастливить и воспитанника, и его хозяина.

Кошки уменьшают риск приобретения аллергических реакций у детей. Еще в 2002 году Национальный институт здоровья Великобритании опубликовал результаты исследования, подтверждающие, что дети младше года, контактировавших с кошкой, меньше болеют всеми видами аллергии. Все дело в привычке. Когда малыш растет в тепличных условиях, он не встречается с аллергеном и его иммунитет не проходит своеобразного тренировки. Однако речь идет о тех случаях, когда домашний любимец находится в доме с первых дней жизни малыша. Если зверь появится позже, аллергия может возникнуть.

Часто страдаете от холода? Заведите кошку породы сфинкс. Эта кошка согреет своего владельца в любую погоду, ведь в этой усатого грелки чрезвычайно высокая температура тела - 42 градуса.
А поскольку сфинксы полностью лишены шерсти, их можно назвать идеальными питомцами для аллергиков.

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Простой просмотр видео с котом приносит пользу. Специалисты установили, что даже удаленное общение с кошками повышает положительные эмоции зрителей.

Мнение о том, что собаки умнее кошек, снова поставили под сомнение.

По словам японских ученых, кошки так же хорошо, как собаки, могут справиться с некоторыми тестами на память, и это означает, что они могут быть столь же умными.

Исследование, в котором приняли участие 49 домашних кошек, показало, что они могут вспоминать приятный опыт, который они имели, - например еду или любимую закуску.

ukrhealth.net
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