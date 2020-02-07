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вторник, 11 февраля 2020 06:30

Коровы помогают лечить диабет

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Коровы помогают лечить диабет
Инсулин с коровы: изобрели вещество для лечения диабетаФото: moidiabet.ru

11 февраля 1922 в Торонто объявлено об открытии инсулина. Его изобрели канадские врачи Фредерик Бантинг и Чарльз Бест, которые выделили чистый инсулин из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Вещество вкололи 14-летнем Леонардо Томпсону, который болел диабетом. После инъекции экспериментального препарата его состояние сразу улучшилось. Со следующего года инсулин стали применять для лечения диабета во всем мире.

Ежедневные инъекции инсулина крайне важны для лечения диабета 1 типа. Такие пациенты не могут жить без инсулина. Это вещество позволяет клеткам организма поглощать молекулы сахара, которые поступают в кровоток через пищу.

Диабет - это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин. Инсулин - это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Перед каждым приемом пищи большинство диабетиков должны вводить гормон. Его открытие подарило шанс на жизнь когда-то обреченным на смерть.

В начале 1920-х годов большинство ученых полагали, что причина диабета кроется в расстройствах работы системы пищеварения. Единственным способом лечения диабета в то время была пищевая диета. Это могло сохранить жизнь больному только в течение года.

Сейчас инсулин производят уже не с поджелудочной железы животных, а с помощью клеточных биотехнологий. Сегодня каждый 10 человек в мире болен диабетом. Это и дети, и взрослые. Только в Украине около 1,5 миллиона больных, из них более 200 000 - инсулинозависимый.

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По данным ВОЗ людей с I типом диабета меньше. Он связан с дефицитом выработки инсулина организмом. Причины развития этого типа до сих пор неизвестны.

Диабет II типа распространенный в мире. Он связан с неэффективным использованием инсулина организмом. Возникает из-за избыточного веса и гиподинамии.

Симптомы обоих типов диабета схожи:

- чрезмерное мочеотделение;

- жажда

- постоянное чувство голода

- потеря веса;

- постоянное чувство усталости;

- ухудшение зрения.

В программу "Доступные лекарства", которую увеличат вдвое, придадут больше инсулина. С первого апреля добавлены инсулины. В регионах есть недостаток средств для закупки инсулина. В следующем году этой проблемы не будет.

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Дата
11
февраля

Коровы помогают лечить диабет

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