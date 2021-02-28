Коронавирусом массово болеют дети - статистика за прошедшие сутки неутешительная

Количество больных на коронавирус. Данные Министерства здравоохранения Украины / Министерство здравоохранения Украины

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, зафиксировано 5833 новых случая заболевания коронавирус. Выздоровели - 1702 человека, умерли 89 человек.

В частности, заболели 795 детей - больше всего за прошедшую неделю - и 146 медиков. Также в больницу попали 3218 человек. Об этом пишет глава Минздрава Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Днем ранее, 27 февраля, сообщалось о 8172 новых случаев COVID-19. 26 февраля было зафиксировано 8003 новых случаев. 25 февраля - 8147 случаев. 23 февраля - 4182 новых случая. 22 февраля 3206 случаев. 21 февраля - 4489 новых больных коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составила примерно 1,35 млн человек. Почти 26 тыс. умерли. Зато выздоровели 1,17 млн украинцев.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 734, Винницкой - 558, Житомирской - 528, Закарпатской - 423 и Черновицкой -411.



