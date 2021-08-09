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Коронавирус затих: украинцев порадовали статистикой за выходные

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Коронавирус затих: украинцев порадовали статистикой за выходные
Коронавирус в Укране пошел на спад после выходных. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 300 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 20 детей и 2 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 259 451 человек. Умерли 53 100 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 191 202 человека, за последние сутки - 281, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 51

Винницкая область - 24

Волынская область - 2

Днепропетровская область - 12

Донецкая область - 1

Житомирская область - 17

Закарпатская область - 0

Запорожская область - 0

Ивано-Франковская область - 20

Киевская область - 5

Кировоградская - 1

Луганская область - 9

Львовская область - 9

Николаевская область - 8

Одесская область - 39

Полтавская область - 1

Ровенская область - 2

Сумская область - 15

Тернопольская область - 32

Харьковская область - 13

Херсонская область - 7

Хмельницкая область - 3

Черкасская область - 2

Черновицкая область - 21

Черниговская область - 6

Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтверждения случаев штамма "дельта" коронавирусной болезни.

В частности, индийский штаммвиявилы в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском, Тульчинском.

Известно. что самому молодому инфицированном со штаммом "дельта" винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.

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