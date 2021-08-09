Коронавирус затих: украинцев порадовали статистикой за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 300 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 20 детей и 2 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 259 451 человек. Умерли 53 100 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 191 202 человека, за последние сутки - 281, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 51
Винницкая область - 24
Волынская область - 2
Днепропетровская область - 12
Донецкая область - 1
Житомирская область - 17
Закарпатская область - 0
Запорожская область - 0
Ивано-Франковская область - 20
Киевская область - 5
Кировоградская - 1
Луганская область - 9
Львовская область - 9
Николаевская область - 8
Одесская область - 39
Полтавская область - 1
Ровенская область - 2
Сумская область - 15
Тернопольская область - 32
Харьковская область - 13
Херсонская область - 7
Хмельницкая область - 3
Черкасская область - 2
Черновицкая область - 21
Черниговская область - 6
Один из центров распространения индийского штамма Covid-19 в Украине - Винницкая область. Здесь растет количество подтверждения случаев штамма "дельта" коронавирусной болезни.
В частности, индийский штаммвиявилы в пяти районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском, Тульчинском.
Известно. что самому молодому инфицированном со штаммом "дельта" винничанину - 13 лет, самому старшему - 84.
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