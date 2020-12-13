Коронавирус в ВСУ: заражено 108 человек

Под наблюдением медицинской службы дома - 91 больной. Фото: Polina Tankilevitch: Pexels

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего Covid-19 обнаружено в 3 263 человек.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На изоляции и самоизоляции находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течении ближайших трех суток - 58 человек", - указано в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 8 820 человек, летальных исходов - 32. Под наблюдением медицинской службы дома - 91 больной. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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