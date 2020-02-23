Коронавирус в поезде Киев-Москва: пассажиров отправили в Украину

Вагон с пассажирами уже отправили в Киев. ФОТО: sobkor.net

У гражданки Китая, которую сняли с поезда Киев-Москва в Брянской области, коронавирус не обнаружили. 11-м украинцам, которые путешествовали с ней в одном вагоне, позволили вернуться домой.

Отцепленный вагон вместе с пассажирами отправили в Киев ночью 22 февраля, сообщает РБК-Украина.

До того, как подозрение на наличие у женщины коронавируса опровергли, пассажиров вагона поезда Киев-Москва держали в Брянске на карантине. За время пребывания там помощь, в частности с питанием, украинцы получали от посольства Украины в Москве.

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Как сообщили в Укрзализныце, 23 февраля поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский. По прибытии на территорию Украины прошел профилактическую санитарную обработку всех вагонов. Для дополнительной безопасности в них заменят съемный инветарь и спальные комплекты.

21 февраля китаянку с высокой температурой сняли в Брянске с поезда Киев-Москва. Остальных пассажиров вагона, в котором она ехала, направили на карантин в Брянскую горбольницу. Как стало известно впоследствии, анализы наличие у женщины коронавируса COVID-19 не показали.