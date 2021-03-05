Коронавирус связан с группой крови - ученые

 
Ексклюзивы
1/5
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Просмотров: 738
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1089
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 414
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2943
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 675
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1288
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5850
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 261
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1008
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 630
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1917
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 108
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 04:10

Коронавирус связан с группой крови - ученые

  Комментировать
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Люди со второй группой (А) крови в 1,2 раза чаще болеют коронавирусом. Фото: Укринформ

Носители второй группы крови имеют больше шансов заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли ученые-медики из Бостона.

Они провели исследования о взаимодействии вируса SARS-CoV-2 с эритроцитами, говорится в публикации в журнале Американского общества гематологии

Для прикрепления к клеткам-хозяевам вирус применяет белковый комплекс RBD, а легкость заражения зависит от силы его связывания.

Авторы эксперимента оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках (это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен) и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови.

Как оказалось, RBD предпочтительно связывается с респираторными клетками при II группе крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19

"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови – это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики", – сказал ведущий автор исследования доктор Шон Стоуэлл.

Тем не менее, исследователи указывают, что результаты эксперимента не могут однозначно прогнозировать течение коронавируса у пациентов с разными группами крови, поскольку тяжесть заболевания связана со многими факторами. Однако их работа объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19.

Ранее ученые выяснили, что люди со второй группой (А) крови в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, а люди с первой группой (О) – в 1,3 раза реже. При этом возраст и пол не оказывают влияния на это распределение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус связан с группой крови - ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 11763
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 8649
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 8271
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление Просмотров: 6633
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 6525
Здоровье
В "красную зону" могут отправить еще 4 области
В "красную зону" могут отправить еще 4 области Просмотров: 351
Недоверие к вакцинации - результат деятельности невежественных конспирологов - блогер
Недоверие к вакцинации - результат деятельности невежественных конспирологов - блогер
 Просмотров: 153
Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности
Определят уровень коллективного иммунитета украинцев от Covid-19 - подробности Просмотров: 162
Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше
Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше Просмотров: 153
Правительство хочет продавать Covid-вакцину частным клиникам
Правительство хочет продавать Covid-вакцину частным клиникам Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 160
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть