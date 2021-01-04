Коронавирус путают со сбоями от искривленной перегородки носа

Искривленная перегородка носа вызывает храп. Фото: plastikakiev.com

Cкривлена ​​перепонка носа не только портит эстетику лица, но и вызывает храп. Выходом является операция, но ее люди боятся. Но со временем появляются проблемы - головная боль, насморк, плохая концентрация внимания и исчезновения обоняния. Люди с искривленной перегородкой носа паникуют, бегут сдавать тест на коронавирус.

Плюсы и минусы исправления перегородки носа рассказывает Илья Волиновий, столичный отоларинголог.

"При искривлении воздух проходит только в одну ноздрю. В мозг не попадает достаточное количество кислорода, человек становится вялой. Это не выход терпеть, боясь операции. Ее можно сделать под местным обезболиванием. Для организма это меньший стресс", - объясняет врач.

Операция длится час. Хирург вырезает хрящ, заново составляет перепонку, сшивает. В ноздри вставляет марлевые тампоны для остановки кровотечения и защиты от инфекции. Они также фиксируют нос посередине. Благодаря этому образуется новый хрящ. Пациента выписывают на второй день.

Три недели следует беречься. Не работать физически, не париться в бане. Это повышает давление, как и стрессы. Также нужно включать дома увлажнитель. Сухой воздух вредит оперированной слизистой оболочке.

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Операцию лучше сделать до 55 лет. С возрастом сосуды становятся хрупкими, часто возникает гипертония или сахарный диабет.

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