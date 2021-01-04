Коронавирус путают со сбоями от искривленной перегородки носа

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 432
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4113
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 837
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1449
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1764
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 837
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 432
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1296
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1449
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1044
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 13:45

Коронавирус путают со сбоями от искривленной перегородки носа

  Комментировать
Коронавирус путают со сбоями от искривленной перегородки носа
Искривленная перегородка носа вызывает храп. Фото: plastikakiev.com

Cкривлена ​​перепонка носа не только портит эстетику лица, но и вызывает храп. Выходом является операция, но ее люди боятся. Но со временем появляются проблемы - головная боль, насморк, плохая концентрация внимания и исчезновения обоняния. Люди с искривленной перегородкой носа паникуют, бегут сдавать тест на коронавирус.

Плюсы и минусы исправления перегородки носа рассказывает Илья Волиновий, столичный отоларинголог.

"При искривлении воздух проходит только в одну ноздрю. В мозг не попадает достаточное количество кислорода, человек становится вялой. Это не выход терпеть, боясь операции. Ее можно сделать под местным обезболиванием. Для организма это меньший стресс", - объясняет врач.

Операция длится час. Хирург вырезает хрящ, заново составляет перепонку, сшивает. В ноздри вставляет марлевые тампоны для остановки кровотечения и защиты от инфекции. Они также фиксируют нос посередине. Благодаря этому образуется новый хрящ. Пациента выписывают на второй день.

Три недели следует беречься. Не работать физически, не париться в бане. Это повышает давление, как и стрессы. Также нужно включать дома увлажнитель. Сухой воздух вредит оперированной слизистой оболочке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3-летняя девочка вдохнула пластмассовую заглушку от холодильника

Операцию лучше сделать до 55 лет. С возрастом сосуды становятся хрупкими, часто возникает гипертония или сахарный диабет.

В 7-летнего ребенка из Дрогобыча на Львовщине в горле врачи обнаружили инородное тело.

Оказалось, застрял провод, которым кондитеры прикрепили фигурку кота с маршмеллоу к торту. Ребенок молью с проволокой, сообщают в областной детской клинической больницы "Охматдет".

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус путают со сбоями от искривленной перегородки носа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 16389
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 11709
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 11556
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
3
 Просмотров: 8631
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 8569
Здоровье
В Болгарии зафиксировали побочные эффекты у граждан, привитых вакциной Pfizer/BioNTech
В Болгарии зафиксировали побочные эффекты у граждан, привитых вакциной Pfizer/BioNTech Просмотров: 72
Начала работать единая система трансплантации органов и тканей
Начала работать единая система трансплантации органов и тканей Просмотров: 117
Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных
Коронавирус в Украине: выяснили причину резкого уменьшения количества больных Просмотров: 540
Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем некоторые другие страны
Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем некоторые другие страны Просмотров: 351
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 484
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть