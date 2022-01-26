Коронавирус не отступает: в Украине очередной антирекорд за зиму

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай коронавирусной болезни Covid-19.

Это самый большой показатель за зиму. Похожие показатели были в ноябре.

Госпитализировали 3073 человек, умерли 121 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской области -1972, в Киеве - 1919, Львовской - 1886, Тернопольской - 1506 и Хмельницкой области - 1471.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ заявили о критической фазе Covid-пандемии в мире

В общем в Украине двумя дозами вакцинировались 14 519 768 человек.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - напоминает Минздрав.

На Львовщине в среду ввели красную зону карантина. А с 27 января это сделают в Ровенской области.

Пик коронавируса в Украине ожидается с середины до конца февраля.