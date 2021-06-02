Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация

В Украине обнаружили 2205 новых больных в сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2205 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 104 ребенка и 85 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 206 836 человек. Умерли 50 857 пациентов, из них 158 - за последние сутки. Выздоровели 2 062 572 украинцы, за последние сутки - 9 405, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки/прививок (1 доза):

Киев - 473/1 625

Винницкая область - 45/336

Волынская область - 53/208

Днепропетровская область - 94/3 456

Донецкая область - 112/586

Житомирская область - 49/118

Закарпатская область - 43/370

Запорожская область - 124/650

Ивано-Франковская область - 53/191

Киевская область - 178/256

Кировоградская область - 33/153

Луганская область - 24/34

Львовская область - 70/515

Николаевская область - 70/936

Одесская область - 54/535

Полтавская область - 30/1 078

Ровенская область - 104/443

Сумская область - 72/901

Тернопольская область - 43/154

Харьковская область - 139/1 926

Херсонская область - 74/426

Хмельницкая область - 57/178

Черкасская область - 83/174

Черновицкая область - 46/40

Черниговская область - 82/530

С 1 июня 2021 семь стран Европейского Союза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, с которыми будет легче путешествовать территориями ЕС. Среди них Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране.