Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация

 
Ексклюзивы
1/5
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1341
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 873
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 549
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 450
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 441
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 432
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 1062
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 576
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2619
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
Фото
Все фото
5
17
3
5
7
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1854
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 486
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 936
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 297
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 243
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 08:37

Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация

  Комментировать
Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация
В Украине обнаружили 2205 новых больных в сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2205 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 104 ребенка и 85 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 206 836 человек. Умерли 50 857 пациентов, из них 158 - за последние сутки. Выздоровели 2 062 572 украинцы, за последние сутки - 9 405, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По миру шагает еще одна страшная болезнь от последствий Covid-19. Пострадала вторая страна

Количество заболеваний в регионах за сутки/прививок (1 доза):

Киев - 473/1 625

Винницкая область - 45/336

Волынская область - 53/208

Днепропетровская область - 94/3 456

Донецкая область - 112/586

Житомирская область - 49/118

Закарпатская область - 43/370

Запорожская область - 124/650

Ивано-Франковская область - 53/191

Киевская область - 178/256

Кировоградская область - 33/153

Луганская область - 24/34

Львовская область - 70/515

Николаевская область - 70/936

Одесская область - 54/535

Полтавская область - 30/1 078

Ровенская область - 104/443

Сумская область - 72/901

Тернопольская область - 43/154

Харьковская область - 139/1 926

Херсонская область - 74/426

Хмельницкая область - 57/178

Черкасская область - 83/174

Черновицкая область - 46/40

Черниговская область - 82/530

С 1 июня 2021 семь стран Европейского Союза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, с которыми будет легче путешествовать территориями ЕС. Среди них Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус больше всего актаковал пять областей. Где наихудшая ситуация». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Запатентовали инновационный прибор

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 22682
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 7488
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 4878
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 4590
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3834
Здоровье
Человек впервые заболел птичьим гриппом
Человек впервые заболел птичьим гриппом Просмотров: 234
Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных
Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных Просмотров: 531
Еврокомиссия приняла решение о вакцинации детей от 12 лет
Еврокомиссия приняла решение о вакцинации детей от 12 лет Просмотров: 90
Почему мы толстеем. Ученые обнаружили ген, который приводит к ожирению
Почему мы толстеем. Ученые обнаружили ген, который приводит к ожирению Просмотров: 333
Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование
Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование Просмотров: 288
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
1
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Голосов: 2531
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть