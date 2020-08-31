Контактные с больными на Covid-19: как решают, кого отправить на самоизоляцию

Эпидемиолог решает, кого именно из контактных и когда стоит тестировать. Фото: pixabay.com

Круг контактных людей определяют эпидемиолог с семейным врачом.

Они решают, стоит ли идти на самоизоляцию человеку, который контактировал с больным, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о родителях ученика и ребенок имеет подтвержденный диагноз Covid-19, то понятно, что родители находятся с ним в близком контакте и должны пойти на самоизоляцию через соответствующее решение, которое принимают врачи", - цитирует Степанова "Украинская правда".

По словам главы Минздрава, если ребенок на самоизоляции как контактный человек, то находиться родителям на самоизоляции нет смысла. Но окончательно это решает эпидемиолог.

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Степанов добавляет, что специалист определяет, кого именно из контактных и когда стоит тестировать. Руководствоваться в этом он должен стандартами МОЗ.

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