Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов происходят нередко - доула

 
Ексклюзивы
1/5
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 54
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 441
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1143
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2286
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 954
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1746
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1746
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 108
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 360
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 441
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 468
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1746
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1359
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 13:45

Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов происходят нередко - доула

  Комментировать
Автор: предоставила Инга Родина
  Доульство - это способ проживания стресса и страха при поддержке другой женщины, с которой ты дружишь
Доульство - это способ проживания стресса и страха при поддержке другой женщины, с которой ты дружишь

Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов - очень частая ситуация, об этом журналу "Країна" рассказала доула из Днепра Инга Родина. Она уже 10 лет сопровождает роды. Говорит, ее функция как доулы - внести в процесс покой.

"В основе всех конфликтов лежат страхи. Страх порождает у нас три зачастую проявленные реакции. Человек в страхе или замирает, забивается в угол, или убегает, или в ответ на свой страх бросается в бой.

Во время родов женщине больно и страшно. Она не знает, что с ней может происходить. Она может притаиться и ждать, что эта буря пройдет. Она может пытаться убежать от ситуации: женщина идет в роддом и ищет врача, который сделает ей кесарево сечение. Это о бегстве от процесса родов. Потому что женщина до конца не понимает, справится она с этой ситуацией или нет.

А есть женщины, которые в роддоме на фоне боли и страха начинают конфликтовать. Они выдвигают к медперсоналу требования, которые медперсонал не имеет выполнять. Иногда "договариваются" с врачом или акушеркой надеясь, что те будут сидеть с ними, держать за руку и успокаивать. Это не входит в их функционал. Акушерки не должны агрессировать, но и успокаивать тоже не должны. Акушерка может сказать: "Солнышко, не бойся" - и пойти в другой родильный зал.

Конфликт со стороны персонала тоже строится на страхах. У каждого медика, врача или акушерки есть целый мешок страшных случаев, когда в родах пошло что-то не так. Когда женщина поступает в роддом, медперсонал тоже хочет этих страшных случаев избежать. Но медперсонал зачастую не забивается в угол, а пытается женщину спасать. Да, к сожалению, тоже есть врачи, которые используют свою способность убежать сделать женщине анестезию, чтобы она спокойно вела себя, или же сделать женщине кесарево сечение даже там, где по медицинским показаниям оно не нужно.

Большинство врачей впадают в агрессию из-за страха, что что-то пойдет не так. Поэтому имеем ситуацию: женщина истерит, а врачи срываются на агрессию

Большинство врачей впадают в агрессию из-за страха, что что-то пойдет не так. Поэтому имеем ситуацию: женщина истерит, а врачи срываются на агрессию. Я никого не оправдываю. Так быть не должно. Но часто агрессия врачей - это тоже их страх, их опыт каких-то неудачных родов.

Поэтому во время родов должен быть рядом с женщиной тот человек, который создает точку покоя. Папа не может вибрировать как точка покоя, потому что ему так же страшно. Мама роженицы также не может быть спокойной, потому что ее ребенок рождает и ей больно.

Доула - человек, который имеет опыт проживания естественных родов и не смотрит на роды как на больничный процесс. Поэтому именно она очень часто создает точку покоя и для женщины, и для персонала. Потому что на самом деле есть и четвертый способ проживания стресса и страха - дружить. Благодаря женской дружбе и поддержке женщины в концлагерях выживали лучше мужчин. Поддерживать друг друга характерно для многих самок приматов. Самки обезьян и слонов поддерживают роженицу своей стаи. Антилопы и зебры становятся кругом вокруг роженицы во время родов, чтобы защитить маму с ребенком от хищников. Доульство - это способ проживания стресса и страха при поддержке другой женщины, с которой ты дружишь. Вы можете спросить - почему не мама? Потому что не все женщины дружат со своей мамой.

А задача акушерки - чтобы не произошло акушерской патологии. Она в родах - акушерка, а не ваша подруга. Мне не нравится, когда люди называют доульство платной дружбой, но я не могу оказывать доульськие услуги бесплатно, потому что мне нужно на что-то жить и повышать свою квалификацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Первые роды длятся в среднем 18 часов" - доула Инга Родина

За время знакомства с женщиной и подготовки к ее к родам ищу с ней точки соприкосновения. Я стараюсь с ней стать подругами. Иногда это не происходит. Если между нами не возникает единства, я стараюсь перенаправить женщину к другой доуле, с которой, возможно, у нее такой контакт произойдет. То, что я доула - это еще не залог того, что я смогу стать лучшей подругой для любой женщины. Но должность штатной доулы от роддома, которую пытались ввести в некоторых странах, не приживается. Штатная доула - такая же чужая тетя для роженицы, как и акушерка", - рассказала Инга Родина.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает. Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов происходят нередко - доула». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Ахметов купил имение за €200 млн

Дэвид Боуи впервые посетил США

Усик впервые объединил чемпионские титулы

"У меня репутация скряги, я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

Зеленский заговорил о "конкретных шагах"

Ввели новую военную награду

Освободили крупнейший лагерь смерти

Космонавты сгорели в ракете

На военных складах погибли более тысячи человек

Сгорели заживо 245 человек

Самое читаемое
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 20565
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 19818
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 15256
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 11700
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 6 Просмотров: 8802
Здоровье
МЗ создаст информ-центр о вакцинации
МЗ создаст информ-центр о вакцинации Просмотров: 9
ВОЗ анонсирует первые вакцины от COVAX в феврале
ВОЗ анонсирует первые вакцины от COVAX в феврале Просмотров: 18
Пара лесбиянок родила уникальную пятерню девочек
Пара лесбиянок родила уникальную пятерню девочек 1 Просмотров: 1179
В столичном аэропорту перед вылетом тестируют на Covid и выдают сертификаты
В столичном аэропорту перед вылетом тестируют на Covid и выдают сертификаты Просмотров: 135
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
6
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1234
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть