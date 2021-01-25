Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов происходят нередко - доула

Автор: предоставила Инга Родина Доульство - это способ проживания стресса и страха при поддержке другой женщины, с которой ты дружишь

Конфликты между роженицами и медперсоналом во время родов - очень частая ситуация, об этом журналу "Країна" рассказала доула из Днепра Инга Родина. Она уже 10 лет сопровождает роды. Говорит, ее функция как доулы - внести в процесс покой.

"В основе всех конфликтов лежат страхи. Страх порождает у нас три зачастую проявленные реакции. Человек в страхе или замирает, забивается в угол, или убегает, или в ответ на свой страх бросается в бой.

Во время родов женщине больно и страшно. Она не знает, что с ней может происходить. Она может притаиться и ждать, что эта буря пройдет. Она может пытаться убежать от ситуации: женщина идет в роддом и ищет врача, который сделает ей кесарево сечение. Это о бегстве от процесса родов. Потому что женщина до конца не понимает, справится она с этой ситуацией или нет.

А есть женщины, которые в роддоме на фоне боли и страха начинают конфликтовать. Они выдвигают к медперсоналу требования, которые медперсонал не имеет выполнять. Иногда "договариваются" с врачом или акушеркой надеясь, что те будут сидеть с ними, держать за руку и успокаивать. Это не входит в их функционал. Акушерки не должны агрессировать, но и успокаивать тоже не должны. Акушерка может сказать: "Солнышко, не бойся" - и пойти в другой родильный зал.

Конфликт со стороны персонала тоже строится на страхах. У каждого медика, врача или акушерки есть целый мешок страшных случаев, когда в родах пошло что-то не так. Когда женщина поступает в роддом, медперсонал тоже хочет этих страшных случаев избежать. Но медперсонал зачастую не забивается в угол, а пытается женщину спасать. Да, к сожалению, тоже есть врачи, которые используют свою способность убежать сделать женщине анестезию, чтобы она спокойно вела себя, или же сделать женщине кесарево сечение даже там, где по медицинским показаниям оно не нужно.

Большинство врачей впадают в агрессию из-за страха, что что-то пойдет не так. Поэтому имеем ситуацию: женщина истерит, а врачи срываются на агрессию

Большинство врачей впадают в агрессию из-за страха, что что-то пойдет не так. Поэтому имеем ситуацию: женщина истерит, а врачи срываются на агрессию. Я никого не оправдываю. Так быть не должно. Но часто агрессия врачей - это тоже их страх, их опыт каких-то неудачных родов.

Поэтому во время родов должен быть рядом с женщиной тот человек, который создает точку покоя. Папа не может вибрировать как точка покоя, потому что ему так же страшно. Мама роженицы также не может быть спокойной, потому что ее ребенок рождает и ей больно.

Доула - человек, который имеет опыт проживания естественных родов и не смотрит на роды как на больничный процесс. Поэтому именно она очень часто создает точку покоя и для женщины, и для персонала. Потому что на самом деле есть и четвертый способ проживания стресса и страха - дружить. Благодаря женской дружбе и поддержке женщины в концлагерях выживали лучше мужчин. Поддерживать друг друга характерно для многих самок приматов. Самки обезьян и слонов поддерживают роженицу своей стаи. Антилопы и зебры становятся кругом вокруг роженицы во время родов, чтобы защитить маму с ребенком от хищников. Доульство - это способ проживания стресса и страха при поддержке другой женщины, с которой ты дружишь. Вы можете спросить - почему не мама? Потому что не все женщины дружат со своей мамой.

А задача акушерки - чтобы не произошло акушерской патологии. Она в родах - акушерка, а не ваша подруга. Мне не нравится, когда люди называют доульство платной дружбой, но я не могу оказывать доульськие услуги бесплатно, потому что мне нужно на что-то жить и повышать свою квалификацию.

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За время знакомства с женщиной и подготовки к ее к родам ищу с ней точки соприкосновения. Я стараюсь с ней стать подругами. Иногда это не происходит. Если между нами не возникает единства, я стараюсь перенаправить женщину к другой доуле, с которой, возможно, у нее такой контакт произойдет. То, что я доула - это еще не залог того, что я смогу стать лучшей подругой для любой женщины. Но должность штатной доулы от роддома, которую пытались ввести в некоторых странах, не приживается. Штатная доула - такая же чужая тетя для роженицы, как и акушерка", - рассказала Инга Родина.

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах. Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает. Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный.