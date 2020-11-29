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"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова

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&quot;Коней на переправе не меняют&quot; - что в &quot;Слуге народа&quot; говорят об отставке министра Степанова
Арахамия об отставке главы Минздрава, Фото: УНИАН.

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о возможной отставка главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

"У нас не было обсуждения на фракции. Мое личное мнение, что коней на переправе в коем случае менять нельзя. Человек, который проектувал некую систему борьбы с коронавирусом. Если на середине ее заменить, то придется новый человек и скажет: по -первых, не принимал те решения, я не виноват, "предшественники" виноваты. Затем скажет: мне нужно время, чтобы разобраться в должности, у меня другие идеи", - отметил депутат в эфире телеканала "Украина 24".

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По его мнению, смена главы ведомства приведет к управленческому хаосу.

В Украине могут ввести так называемый "интеллектуальный локдаун". Такой режим будет учитывать эпидситуации в каждом отдельном регионе при установлении тех или иных ограничений.

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