Конец эпидемии в Украине: ученые назвали дату

Ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии Cоvid-19 в различных странах мира. Фото: pixabay

До 8 июня 2020 года эпидемия коронавируса в Украине может дойти до конца.

Такой прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab, передает РБК-Україна.

Ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии Cоvid-19 в различных странах мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы поделились мнениями о ситуации с коронавирусом

Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых так называемой SIR-модели. Эта модель учитывает данные об инфицированных, выздоровелих в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Специалисты предполагают, что в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируют до 8 июня.

Графики постоянно обновляются и корректируются в соответствии с свежей статистикой. Сегодня можно ознакомиться с прогнозами для 87 стран.

Более точными для теста на коронавирус оказались образцы слюны, а не носовой мазок. Ученые из Йельского университета приняли тесты слюны у 44 пациентов и 98 работников здравоохранения и они показали такие результаты. По словам исследователей, в образцах слюны коронавирус обнаружили у двух работников здравоохранения без симптомов, в которых раньше брали мазки из носа.