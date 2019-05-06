Кому надо слушать грустную музыку

Депересию поможет побороть грустная музыка. Фото: molbuk.ua

Печальная классическая музыка помогает людям в подавленном состоянии и депрессии почувствовать себя лучше.

Это доказали ученые из Университета Южной Флориды, выводы записали в статье. В их экспериментов приняли участие 76 студентов, у половины из них была депрессия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лечит депрессию — показали, что больше всего ценили люди 500 лет назад

Участникам опыта давали послушать классическую музыку. Среди веселых мелодий был "Инфернальный галоп" (канкан) Жака Оффенбаха из оперетты "Орфей в аду".

В печальном плейлисте звучал произведение, признан самым печальным образцом классической музыки - "Адажио для струнных" Сэмюэла Барбера. Участники с депрессией не только предпочли спокойной музыке, но и отметили, что она придает им сил.

Врачи советуют за основу рациона натуральные продукты растительного происхождения. Это первое средство от переутомления на работе, депрессивных состояний, апатии и плохого настроения. Жирная, жареная пища и фаст-фуд негативно влияют на здоровье и фигуру, и способствует развитию депрессии.