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вторник, 04 августа 2020 16:13

Компания "Экофарм" опровергает обвинения в недобросовестной конкуренции

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Компания &quot;Экофарм&quot; опровергает обвинения в недобросовестной конкуренции
Антимонопольный Комитет признал нарушением предоставление гуманитарной помощи больницам в период пандемии

Компания "Экофарм" заявила о намерении обжаловать штраф в размере 2,3 млн. гривен, наложенный на нее Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на официальное заявление, размещенное на сайте компании.

Ранее АМКУ обвинил "Экофарм" в нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции. Поводом стал обнародованный компанией официальный отчет о результатах лабораторных исследований действия препарата "Протефлазид" на коронавирус, схожий с SARS-CoV-2. Кроме того, АМКУ считает "неправдивой информацией" публикацию официального письма-обращения "Экофарм" в Минздрав Украины с предложением бесплатно обеспечить своим лекарственным средством (которое на тот момент прошло доклинические исследования) врачей в Новых Санджарах.

Также АМКУ считает нарушением предоставление "Экофармом" гуманитарной помощи - по мнению Комитета, бесплатные поставки противовирусного фармпрепарата в украинские больницы по их обращениям, вроде стимулирует "заинтересованность неопределенного круга лиц".

Компания назвала эти обвинения АМКУ "нонсенсом".

Такие позиции АМКУ в этом конфликте, действительно выглядят неубедительно, - отмечает издание. В официальном заявлении "Экофарм" подчеркивается, что ни в обнародованном на сайте компании отчете Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ "Об изучении антивирусной активности препарата "Протефлазид", его активных структур на модели коронавируса трансмиссионного гастроэнтерита свиней", ни в письме к руководству Минздрава никоим образом не утверждалось о доказанном действии "Протефлазида" конкретно при заболевании COVID-19, поэтому непонятно, на каких основаниях АМКУ вообще заинтересовали эти документы.

"Экофарм" отмечает, что сейчас в мире нет ни одного препарата, в инструкции к которому зафиксировано прямое воздействие на SARS-CoV-2. Поэтому обвинение, выдвинутое АМКУ, о том, что в инструкции к Протефлазиду не упоминается SARS-CoV-2, представляется не менее нелогичным, чем другие претензии, говорится в заявлении "Экофарм".

Зато, коронавирусы относятся к возбудителям ОРВИ - официально признает и МОЗ Украины, который в своих нормативных документах квалифицирует COVID-19 именно как острую респираторную вирусную инфекцию. В свою очередь, Протефлазид, который стал объектом претензий АМКУ, имеет зафиксированные показатели для применения именно при лечении ОРВИ. "В Инструкции по применению лекарственного средства указано, что "Флавоноиды, входящие в состав препарата, подавляют репликацию ДНК и РНК вирусов как in vitro, так и in vivo. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании вирусспецифических ферментов - ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы", - говорится в заявлении компании.

"Политика, при которой наказывают за научный поиск и благотворительные акции, выглядит антисоциальной, а учитывая текущую ситуацию, - безответственной и опасной" - подчеркнули в "Экофарме".

Компания также извинилась перед врачами, ведь из-за решения АМКУ вынуждена прекратить предоставление гуманитарной помощи, хотя имеет много повторных запросов от клиник.

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