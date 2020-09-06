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воскресенье, 06 сентября 2020 11:52

Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных

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Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных
Коронавирус в Киеве: Кличко назвал самые опасные районы. Фото: slovoidilo.ua

Количество зараженных коронавируса в столице продолжает стремительно расти. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 315 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Четверо больных умерли, всего от коронавирусной инфекции умерло 234 киевлян. Общее количество зараженных в столице достигла 14 792.

"Заболели 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет и 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, девять девочек от одного до 15 лет и 11 мальчиков от четырех лет до 17. Заболели в том числе и семь медиков. В больницы столицы попали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей ", - написал он.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Дарницком - 55, а в Оболонском районе - 39 случаев.

Коронавирус уменьшил темпы распространения в Украине. За 5 сентября COVID-19 диагностировали у 2107 человек, а сутками ранее был антирекорд - 2836 больных в сутки.

По данным карты мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, с начала эпидемии в стране обнаружили 135 894 случая заражения коронавируса.

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