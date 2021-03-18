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четверг, 18 марта 2021 10:53

Каждый в опасности: показали обувь, от которой болят колени

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Каждый в опасности: показали обувь, от которой болят колени
Как выбрать удобную обувь: 5 правил. Фото: blog.pokupon.ua

Обувь нельзя покупать на вырост или брать у родственников от их детей. Это превращает стопу. Это замечают родители уже поздно.

Об этом рассказывает Игорь Микитюк, ортопед из города Житомир.

"На вырост не надо путать с запасом. В последнем случае это плюс один сантиметр в ботинок. А на вырост могут добавлять и пять сантиметров. При увеличении длины, ширина тоже увеличивается. Там нога плавает, а не фиксированная. Для измерения ребенок должен поставить ногу на бумагу. Так обозначить длину от длинного пальца к границе пяти. Это надо делать во второй половине дня. к тому времени ноги устают и отекают. Поэтому удачное время выбрать максимально комфортную пару", - объясняет врач.

Правила выбора обуви:

1. Тесные или слишком свободные сапоги, даже кожаные, становятся вредными. Они могут вызвать искривление пальцев, мозолей, болезней позвоночника и суставов.

2. Подошва должна гнуться, с чего бы не было обуви. Скованая стопа вызывает боль в коленях.

3. Полезно иметь внутри супинатор. Это выступление в середине обувь среди стопы для защиты от плоскостопия.

4. Высокие ботинки без застежек - гарантия сухих ног. Но такие подходят для детей после 10 лет.

5. Для малышей лучше выбирать обувь с регулируемыми застежками. Проще подогнать ботинки под полноту ножки шнурками или липучками.

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Для здоровой стопы хорошо бы играть в мяч, плавать, лазить на турниках и ездить на велосипеде. Там работают все мышцы, начиная от ягодичных и заканчивая пальцами на ногах.

И ходить по несколько минут по вечерам на носочках, пятые или внешнем крае стопы.

Ощущение покалывания и жжения ног, стоп, лодыжки или голени называют синдромом Грирсона-Гопалан.

Еще одним из симптомов является тяжесть в ногах. Обычно эти ощущения появляются ночью перед сном, пишет Daily Mail.

Автор: Екатерина Романчук
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