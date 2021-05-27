Касается каждого: врач назвала замаскированные сигналы диабета

Лишний вес может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Часто он бывает замаскирован. При нарушении чувствительности тканей к инсулину, поджелудочная железа пытается выделить больше гормона. Человеку все время хочется есть. Под действием инсулина пища превращается в жир на животе.
Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Добрынская, столичный эндокринолог.
Ранние симптомы сахарного диабета:
- жажда и сухость во рту;
- постоянное чувство голода;
- частое мочеиспускание;
- снижение зрения;
- онемение, покалывание рук и ног;
- кожный зуд;
- гнойничковые высыпания на коже;
- долго не заживающие раны;
- внезапное увеличение веса.
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"Диабетикам надо ежедневно двигаться после еды не менее часа в день. Лучше позаниматься в первой половине дня или до шести часов вечера. Можно ускоренно ходить или ездить на велосипеде, чтобы частота пульса выросла в полтора раза. Организм тратит калории, а мышцы потребляют дополнительную глюкозу. Это и снижает уровень сахара", - Валентина Добрынская.
Гормональный сбой негативно влияет на организм, сказываясь на физическом и душевном состоянии человека. Лучший способ нормализовать уровень гормонов - придерживаться здорового рациона. Рассказываем, какие продукты помогают поддерживать баланс гормонов.
Для женщин гормональные нарушения угрожают изменениями менструального цикла, проблемами с желудочно-кишечным трактом, репродуктивной системой, кожей, волосами, ментальным здоровьем и другими недугами.
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