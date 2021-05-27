Касается каждого: врач назвала замаскированные сигналы диабета

Лишние килограммы возникают из-за диабета Фото: ukr.media

Лишний вес может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Часто он бывает замаскирован. При нарушении чувствительности тканей к инсулину, поджелудочная железа пытается выделить больше гормона. Человеку все время хочется есть. Под действием инсулина пища превращается в жир на животе.

Об этом рассказала Gazeta.ua Валентина Добрынская, столичный эндокринолог.

Ранние симптомы сахарного диабета:

- жажда и сухость во рту;

- постоянное чувство голода;

- частое мочеиспускание;

- снижение зрения;

- онемение, покалывание рук и ног;

- кожный зуд;

- гнойничковые высыпания на коже;

- долго не заживающие раны;

- внезапное увеличение веса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказала, какие продукты в рационе избавят от депрессии и стресса

"Диабетикам надо ежедневно двигаться после еды не менее часа в день. Лучше позаниматься в первой половине дня или до шести часов вечера. Можно ускоренно ходить или ездить на велосипеде, чтобы частота пульса выросла в полтора раза. Организм тратит калории, а мышцы потребляют дополнительную глюкозу. Это и снижает уровень сахара", - Валентина Добрынская.

Гормональный сбой негативно влияет на организм, сказываясь на физическом и душевном состоянии человека. Лучший способ нормализовать уровень гормонов - придерживаться здорового рациона. Рассказываем, какие продукты помогают поддерживать баланс гормонов. Для женщин гормональные нарушения угрожают изменениями менструального цикла, проблемами с желудочно-кишечным трактом, репродуктивной системой, кожей, волосами, ментальным здоровьем и другими недугами.