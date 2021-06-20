Кардиолог назвал вредную привычку, которая убивает каждого пятого сердечника

Андрей Капталан назвал, у кого чаще болит сердце

Курильщики чаще умирают из-за болезней сердца. Эта вредная привычка является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.

Об этом сообщил Gazeta.ua Андрей Капталан, столичный кардиолог.

"Прекратив курить, вы действительно поможете своему сердцу. Потому что никотин снижает обеспечение сердца кислородом и повреждает клетки, которые выстилают коронарные артерии. Также повышает частоту сердечных сокращений и свертывания крови", - пояснил врач.

В течение года после того, как человек бросил курить, риск ишемической болезни сердца снижается вдвое. А в течение 15 лет он снижается до уровня тех, кто никогда не курил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как спасают сердце - уникальные фото с операционной

Еще одна вредная привычка - алкоголь. Из-за него в 35 - 40 лет пьющие люди замечают перебои в работе сердца или неприятные покалывания.

"Сердце принимает на себя первый удар, когда человек выпивает бокал-другой. Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, оно работает в усиленном режиме, поскольку нагрузка на него возрастает в несколько раз. В состоянии алкогольного опьянения наблюдается учащенное сердцебиение, при этом происходит нарушение нормального кровообращения. Повышается кровяное давление, ведет к разрушению мельчайших кровеносных сосудов", - продолжает специалист.

После преодоления тяжелых болезней всегда следует проходить качественную реабилитацию. Только тогда можно избежать осложнений и не испортить себе жизнь. Это доказывает борьба с Covid-19, который уже более года держит планету в напряжении. Постковидний синдром длится от четырех до 14 недель после получения отрицательного теста. Летом 2020-го этот синдром официально внесли вклассификатор болезней как отдельный патологическое состояние, требующий полноценной реабилитации.