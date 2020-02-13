Какой пол более уязвим к коронавирусу

Мужчины чаще заражаются коронавирусом. Фото: EPA / UPG

Более уязвимыми к заражению коронавирусом могут быть мужчины.

Этот вывод сделала Национальная комиссия здравоохранения Китая, пишут "Известия".

В китайском учреждении проанализировали поло-возрастной состав первых умерших в больницах Китая. Таким образом выяснили, что две трети умерших от коронавируса - мужчины.

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Ученые предупреждают, что эту информацию нужно использовать осторожно, так как она содержит только больных с выраженными клиническими проявлениями.

Ранее установили, что наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции являются люди старше 60 лет. Особенно с сопутствующими патологиями: поражением легких и тяжелыми хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят лица с различными формами иммунодефицита: ВИЧ-инфицированные, онкологические больные и пациенты после трансплантации органов.

Эпидемия коронавируса повлияла на проведение крупнейшей выставки смартфонов и связанных с ними технологий Mobile World Congress (MWC). Ее организаторы приняли решение отменить мероприятие, поэтому важные анонсы касательно смартфонов в 2020 году предстоит искать в других местах.