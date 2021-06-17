Какой орган на теле надо тереть, если стало плохо на солнце

В жару спасает вода и высокая подушка. Фото: uatv.ua

В жару надо намочить запястья в холодной воде на 15 секунд. Иначе возникнет головная боль из-за повышенной нагрузки на сердце. От этого появляется одышка и сжимает в груди.

Об этом рассказала Gazeta.ua Мария Крашук, столичный терапевт.

"Когда чувствуете, что теряете сознание, то нужно потереть мочки ушей или сжать конец мизинца. Во время работы с наклоненной головой сжимаются сосуды. От этого меньше доходит кровь к позвоночнику и позвонки хуже двигаются. Чтобы устранить боль, надо лечь на высокую подушку. На лоб положить бутылку с водой", - посоветовала врач.

Как давление поднялось и пошло из носа кровь, надо на затылок положить холод, а крылья носа зажать. Так посидеть 5 мин. Затем вставить в ноздрю ватный тампон, смоченный в уксусном растворе - 1 ч. л. на стакан воды. От кислоты рана быстрее затянется.

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Помимо повышения давления и тошноты есть новые симптомы перегрева на жаре. Это раздражительность, проблемы со зрением и судороги мышц. Они могут быть твердыми и болят.

Автомобильная или туристическая аптечка должна быть при себе во время путешествия. Во многих супермаркетах продаются они уже собраны, но их наполнение не может помочь при экстренной ситуации. Лучше собрать ее самому.