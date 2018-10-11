Какие продукты препятствуют развитию диабета

Молочные продукты содержат множество полезных веществ, среди которых кальций, магний, калий, витамины К1 и К2, пробиотики. ФОТО: dailymail.co.uk

Молочные продукты с высоким процентом жирности снижают риск появления диабета. Полный перечень самых действенных еще не составлен, однако несомненно полезными называют сыр, йогурт и сливочное масло.

Определили такое свойство молочки ученые проанализировав результаты 16 предыдущих исследований, проведенных за последние 20 лет при участии 63 тысяч добровольцев взрослого возраста. Всех испытуемых проверяли на наличие в организме следов потребления молочных продуктов. У тех, кто имел наиболее богатый молочкой рацион, риск развития диабета был на 30% ниже. Пишет известное британское издание Dailymail.

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Ранее рассказали о пользе молочных продуктов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Как оказалось, достаточно выпивать по 3 порции молока или йогурта, съедать по 45 граммов сыра или 3 ложки масла в день, чтобы риск возникновения сердечного приступа уменьшился вдвое.