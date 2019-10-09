Какие лучше использовать средствами контрацепции

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 729
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1782
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2097
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1197
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3069
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1845
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4527
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6345
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3852
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2097
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6444
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1296
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1008
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 05:28

Какие лучше использовать средствами контрацепции

  Комментировать
Какие лучше использовать средствами контрацепции
Презервативы - это единственный тип контрацепции, который может защитить от половых инфекций и предотвратить беременность

Сейчас существуют мужские презервативы, их необходимо одеть на пенис и женские презервативы вставлять во влагалище.

Мужские презервативы сделаны из латекса и действенный на 98%.

Женские презервативы не так эффективны как мужские и защищают примерно на 95%.

Существуют в виде таблеток, инъекций, пластырь, влагалищное кольцо и контрацептивный имплантат, рассказывает www.bbc.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе

При типичном использовании таблетки эффективны на 91%. Самым распространенным способом - ежедневно пить одну таблетку в течение 21 дня.

Нельзя употреблять контрацептивы при менструации.

Инъекция действует до 13 недель в зависимости от препарата.

Пластырь действует в течение недели, если правильно применять.

Вагинальное кольцо помогает, чтобы гормоны попадали в кровь и обеспечивали контрацепции в течение месяца.

Контрацептивный имплантат работает в течение трех лет и очень действенный, но будьте осторожны с антибиотиками.

Внутриматочная контрацепция может оставаться в течение пяти - десяти лет.

Эффективность контрацепции зависит от типа, который вы используете, а также от правильности применения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие лучше использовать средствами контрацепции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 72081
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 49015
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 43544
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 35425
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 22663
Здоровье
Вредят ли здоровью антидепрессанты
Вредят ли здоровью антидепрессанты Просмотров: 261
Супрун рассказала, существует ли секс во время беременности
Супрун рассказала, существует ли секс во время беременности Просмотров: 1053
Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком
Ученые обнаружили связь между электронной сигаретой и раком Просмотров: 999
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
 Просмотров: 1197
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт"
Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт" Просмотров: 684
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
3
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Голосов: 2687
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua