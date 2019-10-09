Какие лучше использовать средствами контрацепции

Презервативы - это единственный тип контрацепции, который может защитить от половых инфекций и предотвратить беременность

Сейчас существуют мужские презервативы, их необходимо одеть на пенис и женские презервативы вставлять во влагалище.

Мужские презервативы сделаны из латекса и действенный на 98%.

Женские презервативы не так эффективны как мужские и защищают примерно на 95%.

Существуют в виде таблеток, инъекций, пластырь, влагалищное кольцо и контрацептивный имплантат, рассказывает www.bbc.com.

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При типичном использовании таблетки эффективны на 91%. Самым распространенным способом - ежедневно пить одну таблетку в течение 21 дня.

Нельзя употреблять контрацептивы при менструации.

Инъекция действует до 13 недель в зависимости от препарата.

Пластырь действует в течение недели, если правильно применять.

Вагинальное кольцо помогает, чтобы гормоны попадали в кровь и обеспечивали контрацепции в течение месяца.

Контрацептивный имплантат работает в течение трех лет и очень действенный, но будьте осторожны с антибиотиками.

Внутриматочная контрацепция может оставаться в течение пяти - десяти лет.

Эффективность контрацепции зависит от типа, который вы используете, а также от правильности применения.