Какие лучше использовать средствами контрацепции

Сейчас существуют мужские презервативы, их необходимо одеть на пенис и женские презервативы вставлять во влагалище.
Мужские презервативы сделаны из латекса и действенный на 98%.
Женские презервативы не так эффективны как мужские и защищают примерно на 95%.
Существуют в виде таблеток, инъекций, пластырь, влагалищное кольцо и контрацептивный имплантат, рассказывает www.bbc.com.
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При типичном использовании таблетки эффективны на 91%. Самым распространенным способом - ежедневно пить одну таблетку в течение 21 дня.
Нельзя употреблять контрацептивы при менструации.
Инъекция действует до 13 недель в зависимости от препарата.
Пластырь действует в течение недели, если правильно применять.
Вагинальное кольцо помогает, чтобы гормоны попадали в кровь и обеспечивали контрацепции в течение месяца.
Контрацептивный имплантат работает в течение трех лет и очень действенный, но будьте осторожны с антибиотиками.
Внутриматочная контрацепция может оставаться в течение пяти - десяти лет.
Эффективность контрацепции зависит от типа, который вы используете, а также от правильности применения.
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