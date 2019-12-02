Какие игры помогут сохранить светлый разум в старости

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Острый ум является признаком здоровья и молодости. С возрастом умственные способности могут снижаться.

Но нарушений когнитивной функции с возрастом можно избежать, пишет "24 канал".

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что настольные игры такие как: карты, шахматы, бинго или кроссворды - улучшают мышление и память у людей после 70 лет.

Команда в течение длительного времени наблюдала за более чем 1000 человек и обнаружила, что подобный формат досуга помогает сохранить мозг в тонусе. За участниками стали наблюдать в возрасте 70 лет. Их когнитивные способности проверяли каждые три года до достижения 79 лет. Учитывали также уровень образования, физическую активность, социально-экономический статус участников и результат теста на интеллект.

Люди, которые играли в настольные игры после 70 лет с большей вероятностью хранили память и здоровое мышление.

Кроме тренировки мозга для профилактики возрастной деменции важно вести здоровый образ жизни - быть физически активными, отказаться от вредных привычек и соблюдать диету.