Специалисты рассказали, какие болезни провоцируют рак. Фото с открытых источников.

Врачи рассказали о заболеваниях, которые могут стать главной причиной развития рака.

В перечень входят гастрит с пониженной кислотностью, язва желудка, дисплазия, различные эрозии, мастопазия и гепатиты B и C, передает "Свидетель".

Они атакуют иммунную систему, делают ее слабой и уязвимой. Поэтому онкология развивается очень быстро.

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Кроме того, болезнь Эпштейна-Барра и вирусы папилломы, а также родимые пятна перерастают в онкологические опухоли.

И конечно же - ВИЧ. При заболевании может появиться множество различных проблем, а рак - это одна из них.

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