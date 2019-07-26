Какие болезни провоцируют рак

Врачи рассказали о заболеваниях, которые могут стать главной причиной развития рака.
В перечень входят гастрит с пониженной кислотностью, язва желудка, дисплазия, различные эрозии, мастопазия и гепатиты B и C, передает "Свидетель".
Они атакуют иммунную систему, делают ее слабой и уязвимой. Поэтому онкология развивается очень быстро.
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Кроме того, болезнь Эпштейна-Барра и вирусы папилломы, а также родимые пятна перерастают в онкологические опухоли.
И конечно же - ВИЧ. При заболевании может появиться множество различных проблем, а рак - это одна из них.
Минздрав хочет, чтобы украинская косметика - от обычного мыла до кремов - стала такой же высокого качества, как европейская. Для этого министерство разработало пакет документов, принятие которых позволит до 2021-го выпускать косметику по евростандартам.
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