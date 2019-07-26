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суббота, 27 июля 2019 03:30

Какие болезни провоцируют рак

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Какие болезни провоцируют рак
Специалисты рассказали, какие болезни провоцируют рак. Фото с открытых источников.

Врачи рассказали о заболеваниях, которые могут стать главной причиной развития рака.

В перечень входят гастрит с пониженной кислотностью, язва желудка, дисплазия, различные эрозии, мастопазия и гепатиты B и C, передает "Свидетель".

Они атакуют иммунную систему, делают ее слабой и уязвимой. Поэтому онкология развивается очень быстро.

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Кроме того, болезнь Эпштейна-Барра и вирусы папилломы, а также родимые пятна перерастают в онкологические опухоли.

И конечно же - ВИЧ. При заболевании может появиться множество различных проблем, а рак - это одна из них.

Минздрав хочет, чтобы украинская косметика - от обычного мыла до кремов - стала такой же высокого качества, как европейская. Для этого министерство разработало пакет документов, принятие которых позволит до 2021-го выпускать косметику по евростандартам.

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