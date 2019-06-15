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воскресенье, 16 июня 2019 05:28

Какие болезни можно избежать занимаясь сексом

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Какие болезни можно избежать занимаясь сексом
Люди, которые регулярно занимаются любовью, более жизнерадостные и имеют красивый вид

Секс помогает выйти из депрессивного состояния, защищает от инфекционных заболеваний, профилактика инфарктов, прогоняет мигрени и заменяет спорт.

Во время секса происходит выброс в кровь гормона радости, при этом снижается уровень гормона стресса.

Заниматься любовью стоит хотя бы два раза в неделю. Это способствует повышению антител под названием иммуноглобулин А. Эти антитела укрепляют иммунную систему.

Половой акт снижает уровень холестерина в крови и стимулирует кровообращение в сосудах сердца, рассказывает 1plus1.ua.

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Секс уменьшает напряжение через которое может болеть голова.

Во время полового акта сжигается много калорий и тренируются мышцы.

Секс-эксперты издания Cosmo рассказали, что с помощью поз "Наездница", "69". "Ложки" и "Догги-стайл "можно разнообразить интимную жизнь.

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