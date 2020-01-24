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пятница, 24 января 2020 17:11

Как упасть на дороге, чтобы не сломать кость

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Как упасть на дороге, чтобы не сломать кость
При вывихе руки прикладывают лед без эластичной повязки. Фото: virgo.org.ua

Даже немного льда может спровоцировать падение человека. Если упадет на руки - сломает лучевую кость. На ягодицы - будет ушиб поясницы.

Люди при падении выставляют руки. Надеются облегчить удар, а получают перелом запястья или предплечья. Также опасно падать на ягодицы, чтобы не было перелома шейки бедра.

Об этом рассказывает Максим Корчанюк, ортопед из Ровно.

"Падение на спину опасно, потому что вызывает сотрясение мозга и потерю сознания. Когда чувствуете, что падаете назад - округлите спину, прижмите подбородок к груди и падайте на бок", - уточняет ортопед.

При растяжении возникают боль и отек кости. Стоит приложить холод и сделать повязку из эластичного бинта. При вывихах - только лед.

Если возникли острая боль и одеревенение - это не просто ушиб. Травмированная конечность опухает и синеет. Следует забинтовать ногу, сверху положить холод и обратиться к травматологу.

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Для защиты от падения следует прикрепить к подошве кусочек наждачной бумаги - хорошо цепляется за лед.

Если обувь на каблуках, подойдет лейкопластырь или клей "Момент". После его нанесения нужно походить по песку. Этого хватит на день-два.

Финские исследователи из Университета Ювяскюля определили, что способность человека к быстрому сжиганию жира зависит от наследственности.

Исследователи в течение 3 лет следили за 23 парами мужчин-близнецов. Стоит отметить, что 9 пар имели разную физическую активность в течение всего эксперимента.

Автор: Екатерина Романчук
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