Как тусовки в юности влияют на здоровье в будущем

По данным исследования, курильщики почти в 2 раза чаще страдали от преждевременных сердечных заболеваний. Фото: pixabay.com

Участие в бурных тусовках в молодости в 9 раз повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем.

Эксперты сравнили потребление алкоголя, наркотиков и сигарет с частотой сердечных приступов и инсультов, пишет DailyMail. Оказалось, что риск преждевременных сердечных заболеваний зависит от количества потребленных ранее веществ. Особенно заметна связь между возникновением болезней и таким злоупотреблением у женщин.

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В исследовании приняли участие 1,1 млн человек в США. Из них ранние сердечные болезни диагностировали у 143 319 человек. Для тех, кто регулярно употреблял 4 и более веществ, риск возникновения указанных проблем до 9 раз выше.

По данным исследования, курильщики почти в 2 раза чаще страдали от преждевременных сердечных заболеваний. Среди пьющих этот показатель составлял 50%.

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Сканирование курильщиков методом компьютерной томографии способно в 70% случаев выявить у них начальные стадии рака легких. Результаты исследования британских врачей в рамках Национальной службы здравоохранения теперь позволяют раньше начать лечение болезни, которая обычно развивается незаметно.