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вторник, 27 апреля 2021 14:54

Как снять усталость с глаз, чтоб не ослепнуть в карантин

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Как снять усталость с глаз, чтоб не ослепнуть в карантин
Офтальмолог Оксана Витовская Радт проверять зрение во время карантина. Фото: Екатерина Романчук

Во время локдауна у украинцев очень ухудшилось зрение. У одних из-за частого просмотра фильмов, а у других из-за работы за компьютером. Длительное напряжение ведет к тромбозу сосудов сетчатки и потере зрения.

Как его предупредить Gazeta.ua рассказала Оксана Витовская, заведующая кафедрой офтальмологии университета имени А. Богомольца.

"Тромбоз центральной вены сетчатки напоминает инсульт головного мозга. Из-за нарушения кровообращения и отека сетчатки отмирает зрительный нерв - человек перестает видеть. Нередко тромбоз возникает у тех, кто перетрудился на огороде. Ранее он считался болезнью ветеранов, а сегодня часто встречается у 35-40-летних", - пояснила врач.

Это закупорка вены, которая препятствует нормальному оттоку крови из глаза. От этого резко снижается зрение. Чем быстрее удастся устранить тромб, назначив препараты для его растворения, тем больше шансов на восстановление зрения.

Для лечения пациентам вводят специальный препарат внутрь глаза, который в течение трех недель постепенно уменьшает отек.

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Как снять усталость с глаз:

Для предупреждения болезни нужно меньше нервничать и вовремя давать глазам отдых. Это улучшит кровообращение.

Сначала быстро поморгать 20-30 раз.

Нарисовать на оконном стекле точку и несколько раз переводить взгляд с нее на дерево или дом вдалеке.

Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, а затем широко открыть. Повторить пять - семь раз.

"Стрелять" глазами вверх-вниз, увеличивая амплитуду.

"Рисовать" глазами ромбы, квадраты и цифры от одного до девяти.

Американские врачи обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса.

За два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда в зараженных коронавирусов пациентов возникал такой симптом, как кератит - воспаление роговицы.

Автор: Екатерина Романчук
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27
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