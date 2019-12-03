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Как сбросить лишние килограммы перед Новым годом

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Как сбросить лишние килограммы перед Новым годом
Чтобы похудеть перед Новым годом, следует исключить из рациона соль, сахар. Фото: domashniy.ru

Чтобы похудеть перед Новым годом, следует исключить из рациона соль, сахар, копчености и фаст-фуд. Пить не менее 1,5 л воды в день.

Соль и сахар задерживают воду в организме. Поэтому сахар, например, можно заменить небольшим количеством меда, пишет segodnya.ua.

В день надо пить не менее 1,5 л воды, пищу принимать 4-6 раз небольшими порциями. Больше калорий употреблять в первой половине дня. За 15 минут до еды пить стакан холодной воды с лимоном, жевать медленно. Вставать из-за стола, пока еще есть аппетит.

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Чтобы избежать стрессов, стоит пить успокоительные чаи из мелиссы и ромашки. Обязательно ходить на вечерние прогулки. После этого хорошо принять ванну с морской солью.
В течение подготовки к Новому году стоит исключить из рациона майонез, кетчуп, фаст-фуд, сок из упаковки, колбасные изделия, особенно, копчености.

Украинский диетолог Светлана Фус посоветовала не увлекаться диетами. По ее мнению, диета - это временное явление (день, неделя, месяц), а правильное питание - на всю жизнь.

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