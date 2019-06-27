Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр - репортаж

Фото: Лилия Швец

В Новых Санжарах на Полтавщине год работает инклюзивного-ресурсный центр. Он первый, созданный в регионе. Имеет 72 воспитанника от 2 до 18 лет.

Это дети с задержкой психического развития, нарушения интеллектуального, с аутистическими проявлениями, гиперактивные, с нарушениями речи, нарушениями зрения и здоровые дети. Родители бесплатно могут обратиться в центр, правильно ли развивается их ребенок по возрасту, пройти диагностику, если есть необходимость на определение IQ, сильных и слабых сторон.

Что происходит в стенах заведения и как он развивается - в репортаже "Газеты".

"Специалисты занимаются со всеми детьми индивидуально, потому что разные нозологии, сочетать их трудно. Кроме того, индивидуальные занятия приносят большие результаты", - говорит Оксана Черненко, директор заведения.

В помещении оборудовали комнаты для занятий: психолога, логопеда и учителя-реабилитолога. Продолжается коррекционное занятие в среднем 20 минут. По словам специалистов, это оптимальное время, поскольку дальше ребенок устает и теряет внимание.

"Мой внук родился рано - на 24-25 неделе. Мальчиков должно было быть двое, однако выжил только Дима (имя ребенка просит изменить. - "Газета"). Он все это время борется за жизнь, и мы вместе с ним. Инвалидность у него с детства, сейчас ему 4,5 года. В центр ходим уже год. Дочь на работе, поэтому его привожу я. Ребенок посещает занятия с удовольствием. Когда проезжаем с ним мимо здания заведения, то показывает пальчиком, что здесь Катя (Екатерина Гаврилюк - практический психолог, которая занимается с мальчиком, - "Газета"). Он знает цвета, все буквы, но сказать не может. Очень тянется к детям, но не можем посещать детский сад - дети не понимают его и боятся, потому что может ударить. Поэтому вынуждены сидеть дома. Мечтаем о отдельную группу в садике именно для таких детей", - вздыхает Валентина Алексеевна, привела на занятие внука..

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Валентина Алексеевна позволяет зайти в комнату, где проходит занятие ее внука с психологом Екатериной Гаврилюк. Просит фотографировать со спины.

Дмитрий и Екатерина Андреевна составляют игрушечную пирамиду по цветам и формам. Вокруг разноцветные мебель, яркие пуфы, различные развивающие игрушки - рамки с вкладками, сортеры, шнуровки, книги.

Психолог дает ребенку поднос с различными живыми цветами и называет их цвета, дает понюхать, касается растениями в его руки, чтобы почувствовал на ощупь, в слух говоря это ощущение. Рвут лепестки на цветке и считают их.

"Моя задача - помочь научиться сосредотачиваться, концентрировать внимание, слушать, то, что говорят", - объясняет Екатерина Гаврилюк и переводит Дмитрия в комнату лечебной физкультуры. Здесь есть шведская стенка, ортопедические коврики, фитболы, мягкий конструктор с батут, "сухой дождь" (подвешен большой венок с цветными лентами. - Газета), палатка с тоннелем и сухой бассейн с мячами.

"Самое сложное в нашей работе, как по мне, видеть и осознавать, что у нас много таких особых детей и как трудно родителям с ними. Это трудно принять", - замечает учитель-реабилитолог Янина Меломан.

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5-летний Михаил - первый ученик Новосанжарского инклюзивного центра. У него, по словам бабушки 64-летней Светланы Ивановны, проявления аутизма.

"Оксана Вадимовна, будучи в комиссии медосмотра, настояла, чтобы наш Миша начал заниматься со специалистами. Заметила у него такую потребность. Мы и сами видели, что с ребенком что-то не так, но врачи уверяли, пойдет в садик - все наладиться, заговорит. Ранее он сидел отдельно тихонько в саду, избегая всех детей. Теперь больше идет на контакт, играет. Специалисты центра ему как родные.

"В этом году провели областной семинар-практикум для директоров ИРЦ - делились опытом, как первооткрыватели. Специалисты прошли профессиональную переподготовку, в частности, повышение квалификации, ознакомились с методикой работы по невербальной коммуникации. Работаем по международным методикам. Сейчас в ожидании всеукраинского экзамена, что позволит применять эти методики, которыми можно диагностировать различные возрастные категории - от 1 до 75 лет. Мы заключили договоры со всеми вновь ОТГ в районе. И эпизодически - с Решетиловской ОТГ. Их детей обследуем, выявляем сильные и слабые стороны.

Хотим выиграть грант, тогда сможем нанять учителя изобразительного искусства. Создадим передвижную выставку работ наших воспитанников, поедем с ней территории района и будем рассказывать о талантах детей и привлекать к себе внимание", - говорит напоследок Оксана Черненко.

В селе Терешки Полтавского района обустроят инклюзивного-ресурсный центр в помещении сельсовета. Здесь будут учиться дети с особыми образовательными потребностями.