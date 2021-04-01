Как преодолеть панику и стресс: эксперт поделился действенными методиками

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 207
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 135
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 486
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 990
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 657
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
4
3
14
5
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 864
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 657
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 270
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 135
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 23:09

Как преодолеть панику и стресс: эксперт поделился действенными методиками

  Комментировать
Как преодолеть панику и стресс: эксперт поделился действенными методиками
Если нервничаете, можно приседать. Этот совет работает, когда нужно мобилизоваться и активизировать энергию Фото: Наталия Соколан

Существует много телесных способов справиться с паникой, тревожными состояниями. Кинезиолог 37-летний Константин Мищенко рассказал журналу "Країна", что поможет отвлечься и успокоиться.

Ряд действий и упражнений можно практиковать самостоятельно, и добиться снижения тревоги.

"Есть техника эмоциональной свободы. Есть акупунктурные точки. Каждая точка соответствует определенному органу. Каждый орган соответствует определенной эмоции. Когда мы нажимаем акупунктурные точки, влияем на орган и влияем на эмоции. Нужно надавливать на них вибрационно - простукивать. Тогда уровень напряжения, тревоги, стресса снижается. Это ряд точек - на лице, на теле, на пальцах.

Среди простых способов - дыхание, перефокусировать свое внимание. Например, когда стоишь в очереди и паникуешь, что на тебе закончится время. То независимо от того, будешь ли ты паниковать или нет, паника ни на что не повлияет. Чтобы отвлечь внимание, можно найти пять красных предметов в пространстве, допустим. Но если у человека тахикардия, и давление подскочило, то уже пять красных предметов искать не поможет. В этом случае можно использовать дыхательные техники - ануломы вилломы, пранаямы. Спокойное глубокое дыхание: на 6 счетов (секунд) вдыхаем, на 6 выдыхаем. Пауза - как получится. В идеале должна быть еще и 6-секундная пауза.

Есть точки стресса. Если вами завладела паника, то под носом, на верхней губе и на нижней губе точки нужно стимулировать. Так же подключичные ямки можно массировать. Можно одновременно массировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могу спрашивать у тела клиента о глубоком и сокровенном - кинезиолог, психолог

Если нервничаете, можно приседать. Этот совет работает, когда нужно мобилизоваться и активизировать энергию. Например, перед выступлением на сцене. Тогда можно нагрузить тело, чтобы перевести фокус внимания. А если это домашняя ситуация, и паника, стресс тревога или паническая атака вас одолели, то тогда это не работает, а только усиливает напряжение", - советует кинезиолог.

Читайте полную версию в журнале "Страна".

Можно быстро подстроиться собственной нервной системой к нервной системе клиента. А потом спрашивать у тела что угодно в контексте ситуации и запроса человека. Можно узнать что-то глубокое, сокровенное, если клиент не против. Об этом журналу "Країна" рассказывает кинезиолог 37-летний Константин Мищенко. Он дает советы, как снизить нагрузку от хронического стресса. Во время карантина и пандемии многие люди обращаются в состоянии тревожности, с паническими атаками. Кинезиолог использует различные техники и методики, чтобы вернуть человека в осознанность.

Автор: Наталья СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как преодолеть панику и стресс: эксперт поделился действенными методиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 20000
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10377
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 4977
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4671
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 1 Просмотров: 3663
Здоровье
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 909
Загадочная неизвестная болезнь мозга вызывает сильные галлюцинации
Загадочная неизвестная болезнь мозга вызывает сильные галлюцинации Просмотров: 342
Культуру объятий формируйте с детства. Иначе будет напряжение в отношениях с подростком - кинезиолог
Культуру объятий формируйте с детства. Иначе будет напряжение в отношениях с подростком - кинезиолог
 Просмотров: 108
Pfizer снизил эффективность своих вакцин от коронавируса
Pfizer снизил эффективность своих вакцин от коронавируса Просмотров: 306
Могу спрашивать у тела клиента о глубоком и сокровенном - кинезиолог, психолог
Могу спрашивать у тела клиента о глубоком и сокровенном - кинезиолог, психолог
 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
4
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Голосов: 352
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть