Как преодолеть панику и стресс: эксперт поделился действенными методиками

Если нервничаете, можно приседать. Этот совет работает, когда нужно мобилизоваться и активизировать энергию Фото: Наталия Соколан

Существует много телесных способов справиться с паникой, тревожными состояниями. Кинезиолог 37-летний Константин Мищенко рассказал журналу "Країна", что поможет отвлечься и успокоиться.

Ряд действий и упражнений можно практиковать самостоятельно, и добиться снижения тревоги.

"Есть техника эмоциональной свободы. Есть акупунктурные точки. Каждая точка соответствует определенному органу. Каждый орган соответствует определенной эмоции. Когда мы нажимаем акупунктурные точки, влияем на орган и влияем на эмоции. Нужно надавливать на них вибрационно - простукивать. Тогда уровень напряжения, тревоги, стресса снижается. Это ряд точек - на лице, на теле, на пальцах.

Среди простых способов - дыхание, перефокусировать свое внимание. Например, когда стоишь в очереди и паникуешь, что на тебе закончится время. То независимо от того, будешь ли ты паниковать или нет, паника ни на что не повлияет. Чтобы отвлечь внимание, можно найти пять красных предметов в пространстве, допустим. Но если у человека тахикардия, и давление подскочило, то уже пять красных предметов искать не поможет. В этом случае можно использовать дыхательные техники - ануломы вилломы, пранаямы. Спокойное глубокое дыхание: на 6 счетов (секунд) вдыхаем, на 6 выдыхаем. Пауза - как получится. В идеале должна быть еще и 6-секундная пауза.

Есть точки стресса. Если вами завладела паника, то под носом, на верхней губе и на нижней губе точки нужно стимулировать. Так же подключичные ямки можно массировать. Можно одновременно массировать.

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Если нервничаете, можно приседать. Этот совет работает, когда нужно мобилизоваться и активизировать энергию. Например, перед выступлением на сцене. Тогда можно нагрузить тело, чтобы перевести фокус внимания. А если это домашняя ситуация, и паника, стресс тревога или паническая атака вас одолели, то тогда это не работает, а только усиливает напряжение", - советует кинезиолог.

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Можно быстро подстроиться собственной нервной системой к нервной системе клиента. А потом спрашивать у тела что угодно в контексте ситуации и запроса человека. Можно узнать что-то глубокое, сокровенное, если клиент не против. Об этом журналу "Країна" рассказывает кинезиолог 37-летний Константин Мищенко. Он дает советы, как снизить нагрузку от хронического стресса. Во время карантина и пандемии многие люди обращаются в состоянии тревожности, с паническими атаками. Кинезиолог использует различные техники и методики, чтобы вернуть человека в осознанность.