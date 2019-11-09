Как правильно выбрать респираторную маску: основные ошибки

Автор: Екатерина Романчук Евгений Симонец советует воспалительный процесс в легких снимать молоком

В сезон сжигания листьев полезно носить респираторную маску с маркировкой N95 или P100. Она задерживает частичку дыма, которые оседают на дыхательных путях и вызывают отек легких.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог, торакальный хирург.

"В Украине нет культуры ношения маски. Люди не умеют ее ни носить, ни выбирать. Слишком маска приводит к тому, что к горлу все равно попадет грязный воздух. Маска должна быть четырехслойная, чтобы задерживала частицы пыли. Ее нужно менять через 2 часа и выбрасывать. Не стирать или гладить, - говорит врач.

Особенно на дым реагируют люди с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких. Испытывают недостаток воздуха. Им трудно вдохнуть и выдохнуть. Появляются свистящие хрипы от сбора мокроты.

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1. Полезно пить и полоскать горло ромашковым чаем.

2. Полоскание содой лучше заменить щелочные минеральные воды.

3. Следует пить молоко для уменьшения воспалительного процесса и промывать нос соляным раствором.

Сосудосуживающие препараты вредны, потому что еще больше провоцируют риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти препараты запрещены людям с повышенным артериальным давлением.

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