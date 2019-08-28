Как правильно следить за собой, чтобы достичь долголетия

Оптимизм - залог многих успехов

Ученые доказали, что люди-оптимисты живут гораздо дольше людей с отсутствующим чувством юмора.

Ученые из Бостона и Гарварда исследовали причины долголетия. В эксперименте приняли участие 71 000 участников.

Из них 69 000 женщин в возрасте от 58 до 86 лет и почти полторы тысячи мужчин в возрасте от 41 до 90 лет.

Исследование покзал, что разница жизни довольно велика.

Женщины, имеющие оптимизм живут на 15% дольше пессимистических, а мужчины имеют разницу в 11%, рассказывает 24tv.ua.

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После добавления множества факторов оказалось, что женщины-оптимисты имели на 50% больше шансов дожить до своего 85-летия по сравнению с пессимистами, а мужчины на 70%.

Оптимисты в принципе ведут более здоровый образ жизни. - они чаще и активнее двигаются и больше занимаются спортом.