Как поститься, чтобы не навредить здоровью

Без подготовки к посту организм теряет тонус. Фото: medikom.ua

Пост полезен при правильной подготовке организма. За 4-6 дней до начала поста следует уменьшить количество мяса в рационе. Заменять его не на вермишель или картофель, а на различные каши.

Об этом Gazeta.ua рассказал диетолог Алексей Тарасюк из Запорожья.

"Не выход есть одни макароны или рис без ничего. Организм не получит витамина В1 и возникнут запоры. Надо добавить хлеб отрубной или из ржаной обдирной муки. Овощи свежие или тушеные, а фрукты и ягоды замороженные и сушеные", - советует специалист.

Добавлять грибы, салаты, семена и орехи. Полезными в этот период является фасоль, горох, нут, чечевица. В бобовых много белка, клетчатки и аминокислот. Это медленные углеводы, которые не повышают уровень сахара в крови быстро.

В пост жир организму нужен как никогда. Его получает из масел, орехов, семян льна и морской капусты.

Жиры дают энергию, поддерживают иммунитет и обеспечивают работу клеток организма.

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Соблюдение поста дисциплинирует человека больше, чем диета. Часто врачи запрещают что-то любимое, и в человека нет силы воли долечиться. А после поста дело с диетой проще.

Люди стали зависимыми от еды. И ее потребляют не для существования, а по привычке. Виноват в этом глутамат и другие усилители вкуса.

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