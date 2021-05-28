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пятница, 28 мая 2021 15:15

Как получить путевку после Covid-19

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Как получить путевку после Covid-19
Направление на реабилитацию за счет ФССУ дают из стационара учреждения здравоохранения после окончания острого периода заболевания. Фото: Karolina Grabowska from Pexels

После ковида можно взять путевку в санаторий. Это могут сделать официально трудоустроенные граждане, имеющие осложнения после коронавируса. Их оплачивает Фонд социального страхования. Можно выбрать один из 208 оздоровительных учреждений. За январь-март 2021 года услугой воспользовалось 2138 человек.

О реабилитации Gazeta.ua рассказал Николай Фурманюк, врач-терапевт одного из санаториев Львовской области.

"К нам приезжают больные, после коронавирусной после пневмонии. Со слабостью, одышкой. Таким пациентам врачи-пульмонологи проводят чистку. Назначают минеральные воды, которые избавляют от шлаков. Различные легочные процедуры: ингаляции с травами, соляные пещеры, массируют грудную клетку, проводят кишечные орошения для выведения токсинов", - сказал Фурманюк.

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Направление на такую ​​реабилитацию дают из стационара больницы. Надо иметь вывод, что человек нуждается в оздоровлении. Заявление, предоставляется больному для оформления специалистом отделения вместе с перечнем санаториев, реабилитационных отделений которые соответствуют профилю заболевания. Также заключается между застрахованным лицом, рабочим органом исполнительной дирекции Фонда и санаторно-курортным учреждением трехсторонний договор.

"По этой программе к нам пришло более 300 человек. Первого приняли в июне прошлого года. Оздоровление за собственные средства от 750 гривен в сутки", - сказала Любовь Бильчич, главная медицинская сестра одного из курортных санаториев Днепропетровской области.

с 1 января 2018 года реализовали реформу предоставления социальных услуг и внедрение адресного подхода. В частности, застрахованному лицу предоставили право выбора санаторно-курортного заведения для прохождения восстановительного лечения, упрощена процедура его получения. Реабилитацию после коронавируса добавили в прошлом году.

Автор: Влада Москвитис
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