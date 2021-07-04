Как пережить поражение сборной: советы футбольным болельщикам

Болельщики обычно "заедают" вредной пищей поражение любимой команды. Фото: Сергей Старостенко

Футбольные фанаты переживают сильный стресс во время игры. У них возрастает выделение соответствующего гормона - кортизола.

Исследование, которое это подтверждает, распространило Министерство здравоохранения Украины.

"На столе были различные снеки и закуски, в руках алкогольный или безалкогольный напиток. Вам хотелось чем-то заняться, чтобы снизить уровень стресса. Еще одно исследование показывает, что когда команда, за которую болеет человек, проигрывает, он может есть на 16% больше вредной пищи и в частности насыщенных жиров, чем обычно. Хотя когда выигрывает, эта цифра уменьшается в противоположную сторону - на 9% меньше обычного потребления насыщенных жиров", - пишет Минздрав.

Гормон кортизол помогает справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни. Но его чрезмерное количество со временем может приводить к угнетению иммунной системы, увеличению массы тела, повышению артериального давления и росту риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы.

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"Ваш организм пережил два тайма чрезвычайного стресса - сейчас он истощен. Помогите вашему организму восстановиться. Выберите то занятие, которое приносит вам удовольствие", - советует Минздрав.

В частности, помогает справиться со стрессом прогулка, встреча с друзьями, тихий вечер с сериалом, уборка в квартире. Приготовьте полезный и вкусный ужин или займитесь спортом.

Сборная Украины проиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы команде Англии. Наши пропустили первый гол уже на четвёртой минуте, но сумели вернуться в игру. Первый тайм удался неплохо, были интересные комбинации и о разгроме не было речи. Но в начале второй половины игры сборная Украины пропустила дважды. В итоге наши пропустили еще раз и так и не забили - 0: 4. Это самый крупный счет всех матчей четвертьфинала.