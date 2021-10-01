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пятница, 01 октября 2021 10:54

Как определить степень риска заболеть редким генетическим заболеванием

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  Большинство орфанных заболеваний проявляются в раннем возрасте
Большинство орфанных заболеваний проявляются в раннем возрасте

В мире существует более 7000 орфанных (редких) патологий, 80% из которых - наследственные. Это означает, что болеют ими с рождения, даже если симптомы проявляются в старшем возрасте.

Почему дети здоровых родителей наследуют тяжкие редкие заболевания? На этот вопрос нам ответили эксперты портала rare-diseases.com.ua, и вместе с тем перечислили несколько патологий, которые, к сожалению, неизлечимы на 100%.

Откуда берется хворь

Наследственное заболевание передается ребенку от обоих родителей, имеющих мутировавший "поломанный" ген. Потомство носителей любой наследственной болезни в 25% случаев имеет генную мутацию, то есть болеет редкой болезнью. Речь о болезнях Фабри, Гоше, Помпе и тому подобное.

Конечно, взрослые не всегда знают, что в их ДНК присутствует мутировавший ген, который становится причиной болезни общего ребенка. Однако есть случаи, когда муж и жена сознательно решаются на рождение ребенка, надеясь, что малыш не унаследует болезнь.

Как узнать, есть ли у меня генетическая болезнь

Большинство орфанных заболеваний проявляются в раннем возрасте. У ребенка возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, наблюдается задержка речи и/или роста, искривление позвоночника. На точную диагностику уходит много времени из-за сложности выявления генной мутации.

Во взрослом возрасте может проявиться болезнь Помпе, главный симптом которой - слабость мышц плечевых и тазобедренных суставов.

Чем опасна орфанная болезнь

При болезни Фабри пациенты вынуждены терпеть болезненные симптомы: жгучую боль в ступнях и ладонях, сыпь на коже, отсутствие потоотделения, помутнение роговицы. Поодиночке эти признаки могут свидетельствовать о совершенно другой болезни, потому диагностика усложняется.

Не менее болезненна жизнь у пациентов с болезнью Гоше. У человека возникают проблемы с костями, появляется патология, провоцирующая увеличение внутренних органов, из-за чего растет живот.

Кроме основной ферментной терапии, пациентам нужно принимать обезболивающие препараты и проходить сеансы физиотерапии, чтобы облегчить болевой синдром.

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01
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