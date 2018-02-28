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Как мобильные телефоны калечат детей

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Как мобильные телефоны калечат детей
Педиатр рассказал, почему мобильные телефоны делают детей агрессивными Фото: Еатерина Романчук

Мобильные телефоны приносят детям большой вред. Они, кроме порчи зрения, дают большую нагрузку на мозг. От этого дети становятся агрессивными и мочатся ночью. Об этом рассказала столичный педиатр Полина Загородная.

Энурез - неосознанное мочеиспускание, происходит ночью. Педиатр утверждает, что сейчас расстройство встречается у детей гораздо чаще, чем раньше. Они получают больше информации, чем 10 лет назад. А структура мозга не изменилась, и тот не готов воспринять ее всю.

"Для ребенка не свойственно смотреть более 30 секунд в одну точку. Далее она уже не может удерживать внимание. После просмотра мультфильмов у ребенка появляется эмоциональный подъем, не может долго заснуть. Затем отключается и не слышит позыв в туалет", - говорит врач.

Чтобы проверить, является ли причиной энуреза мультфильмы, следует уменьшить количество их нет. Если проблема и тогда не исчезнет, ​​сделать анализ мочи на воспаление и УЗИ органов малого таза.

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Зависимость детей от телефонов и компьютеров проявляется еще и нарушением речи. Если проводить перед экраном по пол дня, может даже ребенок перестать разговаривать.

Особенно осторожными с разрешением на длительный просмотр мультфильмов надо быть родителям эмоциональных детей. Они вместо того, чтобы прыгать и бегать, накапливают энергию и выбрасывают в истериках. С годами дети становятся настолько нервными, что родители не могут справиться с ними.

Автор: Екатерина Романчук
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