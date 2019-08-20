Как избежать старения кожи

Возраст 50+ это не повод махнуть на себя рукой и отказаться от возможности выглядеть ухоженной и красивой

Для того чтобы после 50 лет кожа выглядела моложе, необходимо выбирать антивозрастное, косметтику, изменить режим дня и правильно очищать кожу.

Когда выбираете крем, обращайте внимание на "anti-age". Необходимо, чтобы в состав входили коллаген, гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, протеины шелка и сои, экстракты гамамелиса, примулы вечерней, иглицы, конского каштана, различные масла: авокадо, кокоса, зародышей пшеницы, абрикосовой косточки, витамины и минералы, пептидный комплекс, омолаживающий эффект.

Зимой добавляйте ретинол и сыворотки.

Стоит следить за режимом и стилем жизни. Стоит гулять на свежем воздухе, пить воду и чай и получайте физические нагрузки.

Умываться нужно молочком, пенкой или муссом. Мыло сушит кожу, рассказывает www.intex-press.by.

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Необходимо пользоваться тоником.

Для более глубокой очистки можно использовать легкие скрабы или гоммажи.

Кожу следует защищать от солнца в любое время. Для этого НЕОБХОДИМО иметь крем с солнцезащитным основой.

В организме женщины замедляются обменные процессы, уменьшается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Это приводит к образованию морщин, снижение тонуса и тургора кожи, появлению купероза. Меняется цвет лица, появляются пигментные пятна.