Как избежать осеннюю депрессию

Осень - это время для перестройки всего организма

Для того, чтобы избежать осеннюю хандру хорошо высыпайтесь, будьте активными утром, добавьте красок в интерьер и ежедневно читайте.

Если чувствуете, что осенняя хандра накрывает, старайтесь хорошо высыпаться. Если не можете позже вставать, ранее завершайте дела вечером.

Спать осенью нужно не меньше шести часов, но полноценный сон должен быть не менее восьми часов.

Если утром вести активный образ жизни, весь день будет энергичным.

Привейте привычку бегать или хотя бы делать зарядку. После 21 дня это будет обычный режим.

Поставьте в доме много комнатных растений, поменяй старый плед на более яркий, окружите диван несколькими разноцветными подушками.

Старайтесь получать витамин D от солнца.

Многие читайте художественной литературы. Это позволит восполнить дефицит эмоций, рассказывает ukr.media.

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Носите яркие вещи. Купите яркую зонтик, куртку или веселую толстовку.

Найдите интересное хобби, чтобы осень запомнилась.

Купите яркую зонтик, куртку, "веселую" толстовку - окружите себя яркими цветами со всех сторон.

Если у вас в течение двух недель наблюдается подавленное настроение, ничто не доставляет удовольствия, ухудшился аппетит, нарушился сон, трудно стало думать, сосредоточиться, принимать решения, и если вы стали слишком себя винить или обесценивать - стоит обратиться к специалисту.