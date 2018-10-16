Как быстро успокоиться и не довести себя истерики - назвали способы

Главная задача в стрессовой ситуации - как можно быстрее снизить уровень адреналина в крови. Для этого нужно его быстро "сжечь". Фото: РБК

Дышать глубоко, двигаться и прикусить язык - такие меры помогут быстро успокоиться в стрессовой ситуации.

Когда человек испытывает страх, гнев или волнение, в организме вырабатывается большое количество адреналина. Это гормон стресса. Если в крови его слишком много, у человека учащается сердцебиение, сужаются сосуды, расширяются зрачки и происходит так называемая психическая мобилизация: паника нарастает, гнев усиливается, передает 24apteka.com.ua.

Главная задача в такой ситуации - как можно быстрее снизить уровень адреналина в крови. Для этого нужно его быстро "сжечь".

Сделать это можно несколькими способами:

1. Дышать глубже

Это поможет быстро стабилизировать дыхание и пульс, а значит, кислород будет активно распространяться по организму. Адреналина в крови станет меньше.

Можно дышать часто и глубоко, потом - делать короткую паузу на 3-5 сек. 5-6 таких вдохов - и станет заметно лучше.

Если раздражаетесь на публике, дышите глубже, чем обычно, и постарайтесь сосредоточиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли влияние тренировки на длительность жизни

2. Движения

Активные физические действия тратят адреналин еще быстрее. Если ситуация позволяет - стоит бежать, подтягиваться или приседать. Или можно резко сжать пальцы в кулак и выбросить вперед. 10-15 таких движений будет достаточно.

3. прикусить язык

Легкая боль уменьшит нервы. Также можно слегка ущипнуть себя.

4. Потренировать память

Вспомнить таблицу умножения, любимый стих, чей номер телефона или имя первой учительницы.

Адреналин это не сожжет. Однако поможет отвлечься.

Люди, которые читают более 30 минут в день, живут дольше, те кто этого не делает. Эта полезная привычка поможет справиться со стрессом и защитит от различных болезней.