Как быстро отбелить руки после чистки картофеля

Отбелить руки можно быстро куркумой Фото: purple-vel.com

Летом чистка картофеля или орехов может сильно испортить вид рук. Это отнюдь не украсит женщину. Чтобы быстро вернуть коже свежесть и красоту, помогут натуральные средства.

1. Маска из лимонного сока

Смешать по 2 ч. л. лимонного сока и сметаны. Добавить 1 ч. Л. картофельного крахмала и перемолотых овсяных хлопьев для густой консистенции. Нанести на кожу на 20 мин. Смыть теплой водой.

2. Отвар петрушки отбеливает руки так, будто после стирки

Измельчить зелень и отмерить ее столовую ложку. Залить 400 мл холодной воды. Проварить, помешивая на слабом огне полчаса. Протереть руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы овощи, которые полезнее есть сырыми

3. Действенной является маска из натурального йогурта. Смешать его 50 мл с 2 ч. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. соли. Она усилит работу сока. Смесь нанести на руки на 10 мин. Повторить через день.

4. Маска из куркумы

Смешать по 1 ст. л. этой специи и свежевыжатого апельсинового сока. Размешать до однородной массы, чтобы не было комков. Поставить на водяную баню на 2-3 мин. Снять с плиты и нанести на лицо.

Черника, малина и клубника снижают риск заболеваний сердца. Они имеют такое действие благодаря антиоксидантам, которые в них содержатся. Они более известны как антоцианы Ученые из Университета Восточной Англии заявили, что эти антоцианы улучшают плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление. Это подтвердили результаты 25 исследований. Оказалось, что 1-2 порции этих ягод в день обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов. А это снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 40%.