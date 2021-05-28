Как бесплатно пройти реабилитацию после Covid-19

Направление на реабилитацию за счет ФССУ дают из стационара учреждения здравоохранения после окончания острого периода заболевания. Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Официально трудоустроенные граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией и получившие осложнения, могут пройти бесплатную реабилитацию. Финансируется за счет Фонда социального страхования Украины. Услугу предоставляют в 208 курортно-санаторных заведениях по всей стране. По состоянию на первый квартал 2021 год ею воспользовалось 2 138 человек.

О реабилитации больных с осложнениями после Covid-19 Gazeta.ua рассказал Николай Фурманюк, врач-терапевт одного из санаториев Львовской области.

"К нам на реабилитацию приезжают больные, которые находятся в постковидном состоянии после пневмонии. Проявляется слабостью, одышкой и тому подобное. Таким пациентам врачи-пульмонологи проводят так называемую чистку. Назначают минеральные воды, которые обладают желчегонным действием, очищают от шлаков. Также различные легочные процедуры: ингаляции с травами, соляные пещеры, массируют грудную клетку, проводят кишечные орошения для выведения токсинов и тому подобное. Например, при ингаляции человек вдыхает соответствующие пары и с ними вводятся различные лекарственные средства, травы, которые облегчают доступ к альвеолам (например, эвкалипт) и многое другое. Они разжижают мокроту и человеку становится легче дышать", - сказал Фурманюк.

Направление на реабилитацию за счет ФССУ дают из стационара больницы после окончания острого периода заболевания. Для того чтобы бесплатно пройти реабилитацию, необходимо получить заключение о необходимости больному в дальнейшем реабилитационного лечения и проинформировать рабочий орган Фонда о наличии пребывания на лечении такого застрахованного лица. После этого пациент оформляет соответствующее заявление об обеспечении лечением и должен заключить трехсторонний договор между ФССУ, застрахованным лицом и санаторно-курортным учреждением.

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"С момента действия этой программы к нам пришло более 300 человек. Первого приняли в июне прошлого года. Если кто-то хочет пройти реабилитацию за собственные средства, а не соцстраха, это будет стоить от 750 гривен в сутки. Сюда входит: питание, проживание лечение. Лечение эффективное, потому что все приезжающие к нам с осложнениями едут домой почти здоровыми", - сказала Любовь Бильчич, главная медицинская сестра одного из курортных санаториев Днепропетровской области.

За последние сутки в Украине обнаружили 3306 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.